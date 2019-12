Costache: 25.000 de medici au plecat din România. Simpla mărire a salariilor nu a fost soluţia de a îi aduce înapoi

Ministrul Sănătăţii, Victor Costache, a afirmat, marţi, că peste 25.000 de medici au părăsit, în ultimii zece ani, sistemul de sănătate din România, iar soluţia majorării salariilor nu a fost soluţia cea mai bună pentru readucerea acestora în ţară.



El a declarat, la Digi 24, că principala modalitate de a-i determina pe medicii din străinătate să revină în spitalele româneşti este aceea de îmbunătăţire a condiţiilor de muncă.



"În ultimii zece ani, aproximativ 25.000 de medici au plecat din România, cu diverse grade de pregătire şi, după cum aţi putut vedea, clar, simpla mărire a salariilor nu a fost soluţia care să ne aducă medicii înapoi şi astfel trebuie să lucrăm, în primul rând, la condiţiile de lucru în spitale. Trebuie să ne ridicăm infrastructura la un nivel european, în special pentru pacienţii noştri. Sunt foarte multe unităţi sanitare care ştiţi foarte bine cât de mult suferă la condiţiile ...", a afirmat Costache.



El a susţinut că Ministerul Sănătăţii are proiecte pe termen scurt, mediu şi lung pentru îmbunătăţirea condiţiilor din spitale.



"Pentru asta avem planul de infrastructură cu măsuri pe termen scurt, mediu şi lung. Pe termen lung este proiectul spitalelor regionale pe care îl susţinem şi pe care îl ţinem în linie dreaptă, dar ştiţi foarte bine că am fost printre primii care am spus realitatea şi am spus că aceste spitale se vor construi, dacă toate termenele se respectă, în 2026 - 2027. (...) Pe termen scurt şi mediu, am identificat 170 de milioane de euro care trebuie cheltuiţi imediat până în luna iunie", a explicat ministrul.



Costache a vorbit şi despre o strategie pentru ca medicii tineri să nu mai plece din sistem, referindu-se în principal la reforma Rezidenţiatului. AGERPRES