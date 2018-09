Criminala de la metrou vorbeşte

Magdalena Şerban, femeia acuzată că a împins două fete în faţa metroului dintre care una a murit, a fost audiată miercuri de către magistraţii Tribunalului Bucureşti. Criminala a oferit astfel, primele declaraţii publice în aceea ce priveşte gestul şocant pe care l-a făcut în luna decembrie. "Pe peron, mă uitam la mai multe persoane la fiecare ce face şi vedeam negru în jurul meu. Pe o fată care a venit mult spre mine în faţa mea am împins-o fără să-mi dau seama. A căzut pe şine şi nu se putea ridica de acolo pentru că era înălţimea mare. Am plecat de acolo şi am auzit ţipete, dar eu eram deja pe scările rulante", a declarat femeia în faţa instanţei.