Cultura a intrat în grevă, la Pitești. Artiștii sunt în depresie 

Angajații Filarmonicii Pitești au anunțat că protestează, după ce mai mulți artiști ar fi avut episoade de depresie din cauza șomajului tehnic. Activitatea a fost întreruptă, iar oamenii, plătiți cu mai puțini bani. Supărarea vine însă din faptul că regula nu a fost valabilă pentru toți, iar 11 persoane - printre care și managerul - au continuat să își primească banii la fel ca înainte și au figurat ca fiind la serviciu.





Nu mai puțin de 39 de angajați ai Filarmonicii Pitești vor participa la spectacole cu banderole albe pe mână. Astfel, vor să atragă atenția asupra faptului că s-a decis preferențial cine intră în șomaj tehnic și cine nu. Discuțiile dintre artiști și conducere au început în 2017, când au fost tăiate salariile, iar oamenii au cerut ajutorul instanței și chiar și-au câștigat drepturile. Și nu doar să își primească toți banii, ci chiar și din urmă. Chiar și așa, artiștii susțin că nici la acest moment nu au fost reglate lucrurile.



Salvați de șomaj de către Consiliul Local



„După ce nu ne-am reglat nici la acest moment cu banii, a venit șomajul tehnic, dar nu pentru toți. 11 angajați, printre care și managerul, nu au fost în această situație. Noi am sesizat de atunci că suntem prima și singura instituție din țară care își trimite angajații în șomaj tehnic, dar nu ne-a auzit nimeni. Pentru că era ilegal să ceară acei bani de la Guvern, șomajul a fost plătit de instituție. A fost o perioadă cruntă pentru noi toți, dar am zis că odată cu ieșirea din starea de urgență s-a terminat. Problema este că nu a fost așa și a fost formulată altă decizie de același fel care ne viza pe 39 dintre noi. Norocul nostru a fost că lucrurile au fost considerate în neregulă de către consilierii locali și mulți au refuzat să aprobe așa ceva și au cerut ca această prevedere să fie scoasă de pe ordinea de zi a ședinței în care ar fi trebuit avizată. A fost un abuz greu de suportat financiar și psihic”, povestește artistul Mădălin Sandu, cel desemnat de către colegi și ca lider sindical.



Au dat instituția în judecată



Pentru că cei 39 de angajați consideră că șomajul tehnic a fost o măsură abuzivă, au dat în judecată instituția, dar și Consiliul Local Pitești. Despre conflictul de la Filarmonică l-am întrebat și pe primarul Piteștiului, dar s-a rezumat la a repeta cât de greu este că a trebuit să plătească sumele din bugetul local. „Nu am nimic special să comunic legat de Filarmonică. Au primit 75% ca șomaj, nu au cântat pentru nimeni, nu s-au întâlnit pe scenă. Nu are nimeni nimic cu ei, Filarmonica ne costă, o susținem, îi privește dacă merg în instanță”, a spus edilul Primăriei Pitești, instituția care are în subordine Filarmonica. Managerul Jean Dumitrașcu nu a răspuns niciunui apel telefonic pentru a-i putea cere un punct de vedere.



„Toți colegii au avut momente de depresie. Eu a trebuit să mă lupt cu mine ca să îmi țin creierul în funcțiune, dar am avut două săptămâni în care nu am fost în stare de nimic”

Mădălin Sandu, artist