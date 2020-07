Cum descoperă copiii secretele banilor

Ce este mai valoros: o sticlă cu apă sau un diamant? Ați fi tentați să spuneți rapid „diamantul”, nu-i așa? „Nu și dacă ești într-un deșert”, v-ar răspunde o fetiță de 12 ani, acum, după ce a participat la câteva ateliere de educație financiară, ca să afle „cum stă treaba cu banii”. Marina este doar unul dintre cei peste 4.000 de copii care au învățat concepte și noțiuni financiare, prin joc, fără definiții plictisitoare sau formule matematice.

Atelierele la care a participat și Marina sunt cursuri gratuite de educație financiară și se adresează tuturor copiilor cu vârsta între 7 și 14 ani care vor să învețe mai multe lucruri despre bani decât ceea ce văd acasă, în familie. În funcție de vârstă, ei sunt distribuiți în două tabere - Detectivii (7-10 ani) și Exploratorii (11-14 ani) - și parcurg împreună 5 etape: Configurator, Testare practică, SEIF, Forum Opinii și Globalizare. Ce învață copiii, mai exact, la aceste ateliere, care fac parte dintr-un longeviv proiect de responsabilitate socială corporatistă (CSR), derulat de Banca Comercială Română, am aflat de la inițiatori.

„Am vrut ca Școala de Bani pe Roți să fie un curs util, dar și distractiv, la care copiii să participe cu plăcere. Pornim de la felul în care văd ei lucrurile: care cred că este rolul banilor, cât de importanți sunt, cum se pot folosi de ei. Am observat că jocurile și chestionarele funcționează foarte bine, așa că ne folosim de ele pentru a-i învăța pe cei mici noțiuni de bază din educația financiară. Copiii află că există mai multe tipuri de cheltuieli, că o mașina de spălat sau o canapea intră la capitolul bunuri casnice, că un cont în bancă sau niște bijuterii sunt economii sau investiții, ori că bunurile au o valoare relativă în funcție de situația în care te afli”, ne-a povestit Claudia Oprescu, expert CSR la BCR și coordonatorul proiectului.

Este o alternativă în genul „Săptămânii Altfel”, unde cei mici, în loc să meargă cu clasa la teatru sau la muzeu, descoperă secretele banilor.

„Ce încercăm noi prin aceste ateliere nu este neapărat să schimbăm comportamente, ci să oferim niște repere de bază și să formăm câteva obiceiuri sănătoase când vine vorba de bani. Pentru noi și pentru tinerii ce ne sunt alături ca profesori, faptul că micii participanți se implică, sunt entuziasmați, ridică mâna și se întrec în răspunsuri este deja un mare câștig. Iar dacă mai și rețin anumite denumiri sau principii, deja credem că toată lumea iese mai câștigată la finalul cursurilor. Cu toate acestea, din câte am observat, cei mici sunt foarte interesați de ceea ce înseamnă economii”, ne-a mai spus Claudia.

La pușculiță sau la bancă?

În funcție de propriile experiențe, concluziile la care ajung cei mici sunt diferite. Unii sunt adepții pușculiței clasice, în timp ce alții descoperă cu interes contul de economii, spre exemplu, însă toți au argumente solide atunci când își susțin părerile.

„Mie pușculița mi se pare o idee mai bună, din mai multe motive: e amuzant să ai o pușculiță proprie în care să pui bani atunci când vrei, poți umbla la ea oricând și nici nu trebuie să mai faci un drum până la bancă pentru asta”, povestește Cristian, care are 10 ani și e foarte mândru de economiile lui. Concluzia unui alt copil a fost, însă, total diferită: „Pușculița se sparge, în bancă dai cu ranga și nu se sparge”.

Copiii înțeleg, de asemenea, că există mai multe tipuri de cheltuieli. „Cel mai greu este să le explicăm că cele de bază, deși nu par la fel de interesante, precum cele cu vacanțele sau diverse gadgeturi, sunt mult mai importante. Iar aici intrăm în discuția referitoare la dorințe versus nevoi”, mai spune Claudia.

Ana are doar 9 ani și a înțeles că poate trăi și fără un telefon performant, chiar dacă și l-ar fi dorit: „Am aflat că lucrurile pe care și familia mea și alte familii cheltuiesc cei mai mulți bani sunt mâncarea și produsele de îngrijire. Fără ele nu am putea trăi, spre deosebire de jucării, de exemplu. Acum am înțeles și de ce nu îmi trebuie un telefon mai scump”.

„L-a durut inima” când a cheltuit banii lui

Discuții savuroase cu copiii apar de fiecare dată când aceștia vorbesc despre legătura dintre muncă și bani. „Când i-am întrebat pe cei mici cum s-au simțit atunci când au cheltuit banii munciți de ei, unul dintre ei ne-a spus că «l-a durut inima». Și atunci a fost momentul în care a realizat cât de important este ca banii pe care el singur i-a făcut să fie cheltuiți inteligent și pe lucruri care să-l mulțumească și mai târziu, nu doar pe moment”, mai povestește coordonatorul.

Concepte financiare, în animație

Pe lângă lucrurile mai simple, precum tipurile de cheltuieli și venituri, economii și investiții, copiii descoperă și noțiuni mai complexe, cum este, spre exemplu, valoarea relativă a unui obiect. „Oferim și exemple concrete prin care prezentăm concepte puțin mai complexe despre finanțe. Cel mai bine funcționează animațiile și jocurile la care copiii participă și își dau cu părerea. Chiar dacă la început sunt mai timizi, la dezbaterea de la finalul cursului participă toată lumea.

După ce a aflat că o sticlă de apă poate fi chiar mai valoroasă decât un diamant, în unele situații, Marina, care are 12 ani și a participat deja de două ori la ateliere, a adus-o și pe sora ei mai mică la Școala de Bani.

„Mi-a plăcut foarte mult videoclipul în care personajul trebuia să aleagă între o sticlă de apă și un diamant. Eu am zis că diamantul este mai valoros. Apoi ne-am dat seama că bărbatul era în deșert și ar fi murit de sete dacă alegea așa. Am aflat că asta înseamnă valoarea relativă”

Marina, 12 ani.

Atelierele de educație financiară continuă pe parcursul verii, au loc de marți până vineri, între orele 10 și 18. Un atelier durează o oră și jumătate, iar cei care vor să participe se pot înscrie online pe site-ul: www.scoaladebani.ro/peroti/

Din camionul FliP au ajuns pe Zoom

Până în luna martie, cursurile se desfășurau în diverse locuri din țară, iar profesorii erau tot timpul în mișcare la bordul camionului modular FLiP. Odată cu apariția pandemiei, atelierele au fost mutate în mediul online și se desfășoară pe Zoom. „Le vorbim despre lucruri utile și practice, așa că ne folosim de exemple din viața de zi cu zi, îi îndemnăm să interacționeze și astfel să învețe mai ușor noțiuni ce par complicate la prima vedere. Tocmai pentru că vrem să avem o abordare cât mai prietenoasă, să îi facem pe cei mici să participe cu plăcere și să nu fie timizi, alegem ca profesori adolescenți cu care aceștia pot rezona mai ușor și se pot simți în largul lor”, ne-a explicat Claudia Oprescu.