Cum învaţă taţii moderni să fie mămici

Pe tot parcursul vieţii, un copil are nevoie şi de mamă, şi de tată. Deşi pare că sună banal, sunt tot mai multe situații în care micuții sunt privați aproape în totalitate de atenția și grija tatălui. Chiar şi atunci când părinţii locuiesc împreună, sarcina creșterii copiilor îi revine cumva într-o proporție covârșitoare mamei. Tatăl este prezent fizic, însă absent din punct de vedere emoțional.

Într-o societate în care lumea se învârte în jurul mamelor, două tinere au creat comunitatea Modern Dads Challenges, care reprezintă o serie de evenimente de parenting educative, dedicate exclusiv taților și viitorilor tați, structurate sub formă de conferințe şi activități practice adaptate nevoilor lor reale. "Ideea mi-a venit întâmplător. Eu am doi copii, un băiat şi o fată, mergeam cu soţul meu la tot felul de evenimente de parenting şi am observat că toată lumea vorbeşte despre mamă şi aproape deloc despre tată. Erau şi nişte taţi pe acolo, îi vedeai că nu se simt bine, probabil pentru că se simţeau excluşi. Având în vedere experienţa mea în organizarea evenimentelor, am hotărât să facem un eveniment exclusiv pentru taţi, în care ei să se simtă ok, să vorbim despre rolul lor şi să îi ajutăm cu informaţii utile", explică Sofia Frunză, una dintre fondatoarele proiectului. "Iniţial, am vrut să testăm dacă există o comunitate, oameni interesaţi de aşa ceva. La primul eveniment au fost, din 80 de înscrişi, 76 de participanţi. A fost peste aşteptările noastre. Am vorbit despre problemele întâmpinate în timpul sarcinii şi imediat după, iar taţii au fost foarte interesaţi", continuă Laura Pîrlog, cea de-a doua responsabilă cu ideile.

Provocările de zi cu zi

Pe lângă partea teoretică, unde află despre lucruri cum ar fi problemele pe care le întâmpină mama atunci când poartă copilul în pântece, taţii învaţă şi chestii practice. "Taţii au parte şi de exerciţii legate de problemele de zi cu zi. De exemplu, după discuţia despre alimentaţie, i-am grupat în echipe, le-am dat o probă la fiecare, pe tema «Cum să tratezi o criză de furie pe etape». Astfel, au discutat despre soluţii, în funcţie de cauză, şi la final un tătic trebuia să citească propunerile specialiştilor. Şi s-au descurcat de minune. La un alt eveniment au învăţat cum să facă un piure de legume pentru bebeluş. Deşi li se părea un lucru extrem de complicat, după ce l-au făcut singuri au descoperit că nu este aşa de greu", povesteşte Laura.

De la parenting, la psihologie pentru cuplu

În ziua de astăzi, numărul divorţurilor, după naşterea primului copil, a crescut îngrijorător. Proiectul Modern Dad Challenges îi ajută pe taţi să înţeleagă schimbările psihice care se întâmplă în viaţa mamei imediat după naştere, cum ar fi stările de nervozitate care apar din cauza hormonilor. "Am avut la un eveniment un psiholog care le-a povestit taţilor cum a trecut el personal peste problemele din relaţia de cuplu care s-au instalat imediat după naştere. Mie şi soţului meu ne-a luat trei ani până când ne-am planificat prima vacanţă fără copii. Ei trebuie să înțeleagă că aceste probleme sunt reale și trebuie să știe de ele de la început, astfel șocul să nu fie atât de mare. Specialiștii le explică tot ce se întâmplă cu femeia, ce schimbări apar în corpul ei și, în același timp, cum să gestioneze anumite situații. Dacă știi dinainte că aceste perioade trec, poate nu te mai gândești să divorțezi", explică Sofia.

Cine sunt tăticii

La evenimentele Modern Dads Challenges, mamele nu au voie. Chiar dacă adeseori sunt trimişi de soţii să se informeze, mulţi dintre taţi se întorc după prima participare şi cu prietenii. "Mai vin și tătici pe care îi trimit soțiile și poate exista genul ăsta de presiune din partea partenerei de viață: «Hai, du-te, că e pentru tați», dar cred că următoarele dăți se întorc de bună voie pentru că le-a plăcut. Vin cu emoții la o ediție și apoi se întorc cu gașca. Evenimentele sunt doar pentru ei, partenera nu participă. Mulți vin pentru că se vorbește despre tați, nu despre mame. Informațiile sunt adaptate lor şi vorbesc despre rolul pe care îl poartă ei în familie. Feedback-urile au fost pozitive şi am hotărât să mai facem şi alte evenimente. Pornind de la aceste sugestii, am creat şi temele următoarelor discuţii. Taţii au opţiunea să ne propună speakeri, iar noi încercăm să le satisfacem fiecare curiozitate", mărturiseşte Sofia Frunză.

Unul dintre cele mai populare subiecte de până acum atins de tătici a fost legat de siguranţa copiilor în maşină şi de călătorit. La următorul nostru eveniment, care se va desfăşura pe 10 octombrie, vom vorbi despre somn, stilul de viaţă sănătos şi educaţia sexuală - Sofia Frunză

Comunitatea Modern Dads Challenges îi ajută pe taţii din ziua de azi să înfrunte, în mod egal, alături de partenerele lor de viaţă, provocările de zi cu zi ale vieţii de părinte.Pe 10 octombrie, ModernDads aniversează zece ediţii. Alex Zamfir, Blogger și Realizator Radio & Moderatorul evenimentului, împreună cu specialiștii invitați, vor povesti mai multe despre "Cum asigurăm copilului un stil de viață sănătos?". Se va vorbi despre #somnul copilului, despre #imunitatea lui și afecțiunile specifice sezonului rece, dar și despre corpul copilului și #educațiesexuală.