Cum pot scăpa românii de depresie cu un click

Atacul de panică, anxietatea şi depresia sunt câteva dintre afecţiunile serioase cu care se confruntă tot mai mulţi români şi care, netratate la timp, pot duce la tragedii. Conectarea rapidă cu bolnavul depresiv, spre exemplu, poate reduce riscul de suicid cu peste 50%, atrag atenţia specialiştii care au lansat, ieri, depreHUB, primul hub antidepresie din România. Astfel, persoanele cu depresie sau anxietate, dar și cele care trec printr-o criză emoțională, pot primi sprijin specializat, imediat şi gratuit, printr-un simplu click, fără să mai fie nevoie să ajungă în cabinetul psihologului.

Peste 50% dintre românii care suferă de depresie nu ştiu că au această afecţiune, iar dintre cei care ştiu mai puţin de o treime se tratează, spun psihologii. Ruşinea, teama de stigmatizare, lipsa de informare sau, de multe ori, lipsa banilor se regăsesc printre principalii factori care îi ţin pe români departe de cabinetul psihologului sau al psihiatrului. În acest context, a fost lansat depreHUB, un proiect național susținut de psihologul Yolanda Crețescu, prin Asociația Happy Minds, care a fost inițiat cu scopul de a reuni toate serviciile de prevenire a depresiei și anxietății, evaluare e-health, diagnostic, intervenție și reintegrare psiho-socială.

Psihoterapie gratuită

„Depresia şi anxietatea sunt două boli serioase, foarte complicate. Ca atare, a apărut depreHUB, care s-a dorit a fi o umbrelă de specialişti”, spune Yolanda Creţescu. Acest proiect se adresează atât pacientului cu depresie sau anxietate, cât şi persoanelor cu risc emoţional, prin servicii multidisciplinare: evaluare, diagnostic şi tratament online şi face to face; servicii sociale de psihoterapie gratuită; workshop-uri de conştientizare şi prevenţia recidivei; grupuri de suport pentru depresie, anxietate, atacuri de panică; consiliere nutriţională, sportivă, juridică, vocaţională; tehnici şi terapii alternative; programe de reintegrare socio-profesională.

Componenta de terapie ştiinţifică online a depresiei şi anxietăţii este susţinută prin intermediul celor două platforme partenere Depreter şi Paxonline, care „asigură accesul online la screening şi diagnostic pentru depresie şi anxietate, la monitorizarea stărilor depresive şi tratamentul depresiei, fără a fi necesară prezenţa beneficiarului în cabinetul terapeutului”, spun iniţiatorii proiectului.

Soluţii pentru generaţia care foloseşte telefonul non-stop

„Tot mai mulţi oameni aparţin unei generaţii care a crescut cu telefoanele mobile, cu mijloacele digitale. Pentru aceşti oameni, doar oferirea soluţiilor clasice - în care ei ajung la cabinetul psihologului sau al psihiatrului şi doar acolo beneficiază de soluţii de terapie – devin insuficiente”, afirmă prof. univ. Mircea Miclea, doctor în psihologie. Potrivit acestuia, cei care au crescut şi interacţionează permanent cu mijloacele digitale au nevoie şi de alte soluţii de terapie.

„Scopul nostru este ca, gratuit, să oferim şansa tuturor de a-şi evalua, de a–şi face un screening, în baza căruia să afle dacă are o depresie sau anxietate, şi ce fel de anxietate are, dacă are ceva de făcut, îi dăm tot felul de module de psihoeducaţie, în baza cărora ia o decizie în cunoştinţă de cauză”, spune prof. univ. Mircea Miclea, doctor în psihologie, precizând că fiecare va putea să aleagă care este cea mai potrivită alternativă terapeutică pentru el.

O altă componentă importantă a proiectului este cea dedicată mediului de business şi corporaţiilor care vor să investească în bunăstarea emoţională a angajaţilor. intervenţia prin programe de wellbeing, psihoeducaţie şi screening emoţional poate face ca riscul apariţiei şi dezvoltării de tulburări emoţionale să fie mult diminuat, spun psihologii.

Tel verde pentru crizele emoţionale

Totodată, peste 50 de absolvenți și studenți ai facultăților de psihologie au fost învăţaţi să asigure suport primar în situații de criză emoțională prin intermediul unei linii telefonice gratuite. Tel verde Antidepresie - 0800 0800 20 este disponibil non-stop, 24/7 și are acoperire în toată țara. Numărul poate fi apelat de persoanele care experimentează situații de criză emoțională, atacuri de panică, anxietate ori depresie. Aceştia vor beneficia de suport emoțional cu privire la conștientizarea și recunoașterea simptomelor psiho-sociale și fizice ale depreisei/anxietății, îndrumare către ajutor specializat pentru diagnosticarea problemelor în sfera psihologică/psihiatrică.

„DepreHUB îşi propune, atât prin TelVerde, cât şi prin platformele de înaltă performanţă, să aducă prevenţie şi screening imediat pentru orice român”, mai spune Yolanda Creţescu

În contextul în care Organizația Mondială a Sănătății (OMS) estimează că, în 2020, depresia va deveni a doua cauză de deces, la nivel global, în rândul tinerilor între 15 și 29 de ani, specialiştii spun că depreHUB „va face foarte mult bine”.

