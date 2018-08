Cum să nu rămâi fără baterie la telefon

Autonomia scăzută a bateriilor este una dintre principalele nemulţumiri ale utilizatorilor de telefoane, tablete, laptopuri şi alte dispozitive electronice, așa că modul în care ai grijă de acumulator este foarte important pentru a te bucura cât mai mult timp de el.

Speciaştii în IT recomandă să nu îți mai lași telefonul la încărcat odată ce a ajuns la 100%. Concret, dacă îl laşi sub tensiune, structura chimică interioară îi slăbește. Menținerea telefonului la încărcat când bateria lui ajunge deja la maxim este ca și cum ai continua să faci sport intensiv pentru ore întregi. Odată scos, efectul este ca al unei pauze de relaxare a mușchilor după un antrenament dur. Soluţia ar fi să îți încarci telefonul în doze mici pe parcursul zilei, atunci când crezi că are nevoie.

Bateriile de tipul Litium-Ion pot reacţiona ușor atunci când dispozitivul este lăsat la soare, unul dintre efecte fiind chiar explozia acumulatorului. Dacă folosim o carcasă, husă sau alt tip de accesoriu ce opreşte căldura să se disipe atunci va crește temperatura bateriei, iar asta cauzează oxidarea celulelor. Sfatul specialiștilor este să evitaţi cât puteţi să vă lăsaţi telefonul să se descarce complet şi apoi să îl încărcați complet. Este întotdeauna mai bine să fie folosite cablul și încărcătorul original cu care dispozitivul a fost livrat de producător și să nu umblați după chilipiruri când le schimbați.

Cum alegi cel mai bun încărcător

Dacă achiziţionăm un încărcător foarte ieftin, a cărui utilizare nu este aprobată pentru un anumit tip de telefon mobil, folosirea sa poate provoca probleme cu bateria şi există chiar şi un risc ca telefonul să ia foc. Se recomandă să cumpărăm un încărcător generic produs de o companie cu licenţă şi în specificaţiile căruia se precizează că este compatibil cu telefonul. Important: aveţi grijă ce încărctoarele din casă folosiţi, cele de la tablete sau alte gadgeturi au amperaj mai mare şi pot micşora viaţa bateriei.