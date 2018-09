Cum tratăm astenia de toamnă

Vicepreşedinţii PSD Paul Stănescu şi Adrian Ţuţuianu, prezenţi, joi, la Conferinţa Judeţeană de alegeri a filialei Giurgiu, au transmis mesaje de unitate pentru partid. "Consider foarte important la...

Închiderea unei societăți comerciale are loc în general prin hotărârea asociaților atunci când firma nu mai are activitate sau când merge în pierdere. Procedura are loc în două etape: de...