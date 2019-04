Cursurile pentru viitoarele mame, un vis neîmplinit în spitale

Deşi este esențial pentru sănătatea bebelușilor, laptele matern a devenit un lux în România. Doar 12,6 la sută dintre mame alăptează, după cum a reieşit dintr-un studiu făcut în anul 2017, iar procentul nu s-a modificat în 2018. Reprezentanții maternităților spun că ar fi nevoie de un program național prin care femeile să fie încurajate și informate în legătură cu importanța alăptării pentru că numărul mamelor care nu pot hrăni pruncul la sân din motive medicale este foarte mic. S-a început un astfel de program pe 1 aprilie 2010, dar s-a dovedit a fi o mare păcăleală după ce a ajuns în Monitorul Oficial. Ideea de a face o școală a mamei în spitalele de stat a murit în faşă.

În 2011, în România a fost înregistrat cel mai mic procent de mame care hrăneau copiii exclusiv la sân, de doar 12%, în condițiile în care în țările nordice este de 70%. Calculul a fost făcut atunci de Institutul de Ocrotire a Mamei și Copilului și nu s-a schimbat mult. Chiar dacă, anual, se nasc mii de copii în fiecare maternitate, puține mame aleg laptele matern pentru bebelușii lor, fiecare din alte motive. Asistenții medicali sunt de părere că multe femei nu au suficiente informații legate de cât de importantă este hrănirea la sân sau că, pur şi simplu, nu au răbdare.

De preferat, spun specialiștii, ar fi ca mama să primească bebelușul să îl hrănească la doar câteva ore de la naștere, și nu la o zi sau două cum se întâmplă acum. Însă, laptele praf este un înlocuitor la îndemână, unul mai comod și rapid.

Sunt și femei care se tem că își vor strica sânii prin alăptare și mai există un procent mic de cazuri medicale. „În 2010, a apărut proiectul prin care în spitale ar fi trebuit să existe cursuri pentru mame, înainte și după naștere, toate gratuite, dar ceva s-a întâmplat și a murit pe hârtie. Noi am fost anunțați chiar pe 1 aprilie, am strâns informații, am vorbit cu medici. Era nevoie de un neonatolog, de un ginecolog, de un psiholog, și i-am găsit pe toți, apoi am așteptat. Și așa au trecut 6 luni. Abia când am văzut noi că s-a scurs o jumătate de an, ne-am luat gândul. Programul presupunea finanțare de la stat, dar banii nu au mai venit și am zis că, dacă tot aveam echipa formată, să facem voluntariat. Așa am început să îi educăm gratuit pe părinți până când au apărut discuții legate despre adeverința de puericultură și nu am mai putut face”, povestește Amalia Neacșu, asistenta care a adus în Argeș celebrele cursuri pentru viitorii părinți, pe care le vedem toți în filmele americane.

Părinții aleg cursuri private

Dacă la stat nu s-a putut, domeniul a fost exploatat în mediul privat. Așa că au apărut cursuri care se fac contracost în clinici private din marile orașe. În Pitești, cinci asistente medicale îi învață pe ambii părinți cum să îngrijească bebelușul după venirea lui pe lume, iar asociația care a dezvoltat ideea oferă o serie de lecții și gratuit, pentru mame defavorizate. „Românii au devenit foarte interesați de Școala Părinților și numărul lor crește de la an la an. Cei mai mulți ne spun că au aflat de la colegi care au fost la curs și sunt interesați să învețe”, mai spune Amalia Neacșu.

„Pentru tați este și un alt avantaj pentru că a fost promulgată legea prin care, dacă demonstrează că au absolvit un curs de puericultură, pot beneficia de 10 zile libere pentru a sta acasă cu nou-născutul, zile plătite”, precizează Amalia Neacșu, asistent medical.