Dăncilă: Investim foarte mult în infrastructură şi sănătate. Oamenii s-au săturat de promisiuni

Premierul Viorica Dăncilă a declarat, la Frasin, că în zona Moldovei se va investi atât în infrastructură, cât şi sănătate şi se vor prezenta toate obiectivele după realizarea lor, pentru că oamenii s-au săturat de promisiuni. „În 2019, ne propunem să investim foarte mult în infrastructură şi în sănătate, spitale. Am luat în analiză fiecare proiect, căutăm soluţii, de aceea am introdus şi parteneriatul public-privat, căutăm soluţii prin fonduri europene, buget de stat, parteneriat public-privat. Ne interesează foarte mult pe zona Moldovei, pentru că vrem să avem o coeziune la nivel naţional, adică toate judeţele, toate regiunile ţării să beneficieze de aceste proiecte. După ce o să am o discuţie aplicată cu ministrul Transporturilor şi cu şeful de la CNAIR am să vă dau datele exacte. Nu vreau să discutăm despre anumite lucruri dacă nu avem certitudinea dacă se vor realiza. Oamenii nu mai vor promisiuni, nu mai vor lucruri care să-i dezamăgească”, a arătat Dăncilă.



Primul ministru: „Membrii cabinetului sunt în toată ţara”

Premierul a subliniat că membri ai guvernului se află în teritoriu pentru a urmări stadiul de execuţie al investiţiilor în derulare şi, acolo unde sunt probleme, chiar au fost reziliate contracte. „Membrii guvernului, în ultima perioadă, au vorbit mai mult despre ceea ce am realizat, ceea ce facem în perioada imediat următoare şi nu promisiuni, pentru că oamenii s-au săturat de promisiuni, să le promiţi că se fac peste 10 ani, peste 15 ani, şi-au pierdut răbdarea pe bună dreptate. După cum puteţi vedea, membrii cabinetului sunt în toată ţara, tocmai pentru a putea vedea stadiul lucrărilor, să vedem care sunt obstacolele şi, acolo unde lucrurile nu merg bine, reziliem contractele respective, pentru că fiecare trebuie să se încadreze în termenele stabilite pentru a putea vorbi despre dezvoltare”, a spus Dăncilă. Premierul Viorica Dăncilă s-a aflat într-o vizită în judeţul Suceava, unde a avut şi o întâlnire cu primarii, pentru a discuta despre stadiul implementării proiectelor pe PNDL 1 şi 2, dar şi despre alte probleme ridicate de edilii locali, astfel încât să poată „veni cu soluţii pliate pe realităţile existente”.