De ce este bine să ai un animal de companie

Dacă stai într-un apartament de bloc, s-ar putea ca ideea de a avea un animal de companie să ţi se pară hazardată. Cu siguranţă, unele tabieturi ţi se vor schimba, însă beneficiile pe care le va avea asupra sănătăţii tale fizice şi psihice vor face ca efortul să merite.

Într-o lume tot mai agitată, în care schimbările au loc din ce în ce mai repede, anxietatea şi stresul sunt deja nelipsite, iar un animal de companie te ajută să fii mai calm, dragostea şi devotamentul său îţi vor crea o senzaţie de linişte şi siguranţă. În timp ce un câine te va întâmpina bucuros când vii obosit de la serviciu, o pisică îţi va prelua energia negativă acumulată în timpul zilei.

În plus, plimbatul câinelui de două-trei ori pe zi te ajută să faci mişcare şi, mai mult, vei socializa cu vecinii, dar şi cu alte persoane care au animale.

Pisica, în schimb, îţi va toarce în braţe, nu te va deranja prea mult, dar va fi acolo când ai nevoie de ea. Oamenii de ştiinţă spun că, atunci când mângâi un animal, te simţi mai relaxat.

Dacă ai copii, prezenţa unui animal în casă îi va distra şi îi va ajuta să fie mai responsabili. Ei preferă şi hamsterii, porcii de Guineea, iepurii. Aceştia trebuie ţinuţi însă în cutii speciale pentru a nu-i pierde şi a-ţi fi mai uşor să faci curat în casă.

Păsările mici, precum peruşii, sunt permanent în mişcare şi te vor amuza cu ciripitul lor vesel. Trebuie să îi ţii într-o colivie unde le pui diverse jucării şi este mai bine să cumperi doi pentru a-şi ţine companie unul altuia.

Dacă te gândeşti să alegi între un câine şi o pisică, ţine cont de faptul că primul îţi va ocupa mai mult timp întrucât va trebui să ieşi cu el în parc zilnic, în timp ce pisica nu are nevoie de atenţie specială.

Îngrijirea şi buna dispoziţie

Blana pisicilor şi câinilor trebuie periată cel puţin o dată pe săptămână şi este bine să le daţi mâncare specială. Periodic curăţaţi-le unghiile şi urechile şi mergeţi cu ele la veterinar.

Întrucât micii companioni nu pot vorbi, este important să le înţelegi limbajul trupului. Un câine este vesel atunci când îşi ţine urechile în sus şi ochii alerţi. Dacă are coada ridicată şi îşi arată dinţii, înseamnă că poate deveni agresiv. Pisica are chef de joacă atunci când are urechile îndreptate spre înainte şi ochii larg deschişi.