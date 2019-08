De ce sclavia modernă nu poate fi abolită

Ultimii ani au fost marcați de scandaluri legate de românii duși în sclavie, pe plantațiile sicilienilor. Fenomenul nu poate fi oprit, iar cazurile care au fost descoperite arată o realitate cruntă: adevărul iese la iveală doar atunci când intervine presa italiană. Autoritățile italiane nu ajung niciodată la timp, pentru a descoperi problemele, iar cele române sunt prea departe de sursa de informații. Un nou caz de sclavie a fost raportat recent la Ragusa, dar nu se poate confirma, din surse oficiale.

Victimele ar trebui să-și raporteze singure actele abuzive la care sunt supuse, conform legii italiene. Cu acest argument se apără, de fiecare dată, autoritățile din Italia, atunci când presa descoperă cazuri grave de sclavie, de tratamente inumane și chiar violuri sau crime comise de stăpânii de sclavi. Mărturiile celor care au ajuns să lucreze fără forme legale sau în baza unor contracte de muncă nedeclarate de angajatori sunt șocante. Problema este, însă, scăpată de sub control, pentru că oamenii ajung de bună voie să lucreze în condiții inumane, iar după ce sosesc la destinație li se iau, de cele mai multe ori, actele și telefoanele, astfel încât să nu poată fugi și nici comunica.

Sechestrați în câmp, la zeci de kilometri distanță de orașe

Cele mai multe astfel de probleme sunt la muncile agricole, mai ales în Sicilia, unde nici carabinierii nu ajung pe câmpurile unde sunt sechestrați muncitorii. Poliția descinde doar în urma unui denunț, dar victimele nu prea au cum să facă denunțurile. Doar prin sindicate se mai transmit informații, însă și acestea pot ajunge prea târziu sau pot să nu fie luate în seamă. O altă problemă gravă este lipsa de încredere, chiar și a sindicaliștilor, în autoritățile italiene sau române, astfel încât aceștia trimit informațile către persoane pe care le consideră atașate de problemele celor exploatați. Cel mai recent caz a fost raportat cu două săptămâni în urmă, la Ragusa, în Sicilia, însă carabinierii au ajuns la locul indicat abia după patru zile și au raportat că informația nu se confirmă. Totuși, rudele româncelor despre care se spune că se află sechestate pe una dintre plantații au început să-și facă probleme.

Mesajele disperate ale familiilor

„Doamna Carmen, de ce nu mai răspundeți la telefon? Ce ați mai rezolvat cu fetele de la Ragusa? Eu nu mai știu nimic de prietena mea și nici de fata și nepoata mea, după ce a sunat în seara în care v-am sunat pe dumneavoastră. Doamnă, faceți ceva pentru ele, sunt acolo, ale nimănui, nimănui nu-i pasă de ele. Nu le lăsați. Sunt aproape vreo 50 de care știe prietena mea. Vă rog, răspundeți-mi” - este unul dintre mesajele primite, săptămâna trecută, de Carmen Luminița Andrei, președinta asociației CAPIMED România.

Aceasta a explicat, pentru Jurnalul, că foarte mulți români care au probleme în Italia apelează la ea, pentru a transmite mesajele către autoritățile române, dar de multe ori nu se pot verifica informațiile primite din teren, astfel încât reprezentanții românilor în Italia nu pot deschide o anchetă. „Carabinierii au ajuns după câteva zile de când am primit primul mesaj, de la un reprezentant al sindicatelor și au raportat că nu au găsit nimic. De foarte multe ori se întâmplă așa. Am trimis un mesaj către Ministerul Românilor de Pretutindeni, dar am primit același răspuns. Am trimis mesaj și către Consulat. Mai mult nu pot să fac, deși știu că, în astfel de situații, va ieși la lumină cazul atunci când va apărea pe prima pagină a ziarelor din Italia”, spune Carmen Andrei.

Autoritățile române au mâinile legate

Pe de altă parte, Ministerul Românilor de Pretutindeni a primit aceleași răspunsuri de la Consulat și de la autoritățile italiene: informațiile nu se confirmă. Marea problemă a românilor care ajung în situație de sclavie, în special în Sicilia, este lipsa lor din evidențele autorităților române sau italiene, pentru că munca la negru îi face invizibili. După ce ajung în câmp, la zeci de kilometri distanță de cea mai apropiată localitate, sunt greu de găsit pe proprietatea unui agricultor.

Pe surse, am aflat că scandalurile de până acum și salvarea românilor din sclavie au fost posibile doar datorită unor neînțelegeri între proprietarii de terenuri, care, având putere financiară și toate informațiile despre rivalii lor, au reușit să urnească forțele de ordine, dar și presa.

Autoritățile române au încercat, în ultimii trei ani, să-i convingă pe români să refuze munca la negru sau contractele pe care nu le pot verifica, însă foarte mulți se lasă în continuare păcăliți de „caporali” - acei falși recrutori de forță de muncă pentru Italia, care, de fapt, fac trafic de persoane. „Caporalii” sunt români recrutați, la rândul lor, de traficanți și instruiți pentru a aduce sclavi pe care reușesc să-i păcălească, mizând pe lipsa lor de cultură civică.

„«Caporalii» români ar trebui să fie urmăriți. Eu raportez de câte ori îi observ, pentru că acum recrutează și pe Facebook. Vin din Italia, se afișează plini de aur și cu mașini scumpe, ca să-i păcălească pe consătenii lor că le pot face rost de locuri de muncă, dar le iau actele și-i trimit în sclavie”.

Carmen Luminița Andrei, președinte CAPIMED România

Mirajul unui câștig imediat, în străinătate

Românii care acceptă să plece la muncă în străinătate și ajung în sclavie sunt mai ales cei fără studii, care nici nu sunt obișnuiți să se informeze din surse sigure. Cele mai multe victime nu raportează abuzurile nici măcar după ce reușesc să scape de pe plantații, mai ales pentru că le este rușine să accepte că au fost păcălite și abuzate. Astfel, mulți dintre cei plecați inițial la muncă ajung să cerșească în orașe, în speranța că se vor putea întoarce acasă măcar cu puțini bani, pentru a-și continua o viață decentă. Un alt fenomen este întâlnit adesea la cei care nu vor să fie salvați, nici măcar atunci când unul dintre ei reușește să ajungă la autorități, pentru că cei mai mulți speră să-și poată recupera măcar o parte din banii pentru care au muncit și pe care angajatorii îi promit pentru finalul perioadei convenite printr-un contracct de muncă nedeclarat legal.