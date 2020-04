Demisii în lanț la Arad. Alte 23 de cadre medicale și-au înaintat demisiile. Toți medicii infecționiști sunt în concedii

Alți şase medici şi 17 asistenţi medicali de la Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Arad şi-au înaintat demisiile, după cum a anunțat managerul Carmen Lucuţa.



"În cazul medicilor, este vorba de o persoană care are vârsta pensionării şi alte cinci care au demisionat. În total, 14 medici au demisionat în ultima săptămână, nouă dintre ei pentru a se pensiona", a spus Lucuţa.



Spitalul poate face faţă, în prezent, cu personalul existent, întrucât sunt puţini pacienţi internaţi pe secţii. Din cele 1.330 de paturi sunt ocupate 347.

Există însă un deficit de medici la ATI și la secția de Boli infecțioase. Toți cei șase doctorii infecționiști se află în concedii medicale



Echipamentele de protecție nu sunt deocamdată o problemă.

"Avem stocurile necesare asigurate pe secţii pentru astăzi, dar vor fi suplimentate. Am făcut solicitări către Guvern, urmează să ajungă un transport cu echipamente de protecţie", a precizat managerul.



Spitalul a folosit de 20 de ori mai multe echipamente de protecţie în perioada ianuarie-martie faţă de aceeași perioadă din 2019. În primele trei luni din 2019 s-au cheltuit 50.000 lei pentru măşti şi combinezoane, iar în primele trei luni din acest an s-au cheltuit 1.075.000 lei, din cauza pandemiei.



Ieri, conducerea SCJU Arad anunţa că opt medici şi-au înaintat demisia, iar 83 de angajaţi, medici, asistenţi, infirmieri, brancardieri, registratori medicali şi-au luat concediu medical din 23 martie.



"La nivelul SCJU Arad, avem 305 medici, 985 de asistenţi medicali, 387 de infirmiere, 64 de brancardieri. Pentru a face faţă unui aflux de pacienţi infectaţi cu coronavirus, s-a dispus angajarea de personal medical pe o perioadă determinată de şase luni. Până acum, am angajat 20 de medici, 19 asistenţi medicali şi patru personal auxiliar", se arată în comunicatul unității medicale.