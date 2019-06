Dezvăluiri șocante despre scandalul cu fetița de nouă ani luată de mascați din casă. „Noi am vrut să adoptăm acest copil ”

Captura Antena 3

Soțul asistentului maternal, Vasile Șărămat, cel care a avut grijă de fetița de nouă ani luată de mascați din casă pentru a fi dată spre adopție, a făcut declarații la „Exces de Putere” de la Antena 3.

„Noi am vrut să adoptăm acest copil și eu și soția mea am fost duși în eroare de acest manager de caz. A pus-o pe soția mea să semneze că e de acord cu ei și au amenințat-o. Se întâmpla în 2017. Am vrut să adoptăm două fetițe din centrul maternal. Am apucat să înfiem una, iar pentru cea de-a doua ni s-a spus că nu avem condițiile necesare. Ne-au spus că nu aveam veniturile salariale. Au zis că trebuie să mai așteptăm”.

Vasile Șărămat a făcut acuzații grave la adresa Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Drobeta Turnu Severin.

Mai mult pe Antena 3