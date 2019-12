O maidaneză din România, câine-erou în Albania

De Ziua Naţională a României, s-au întors din Albania, alături de pompierii salvatori, şi cei doi voluntari de la Clubul Câinilor Utilitari, însoţiţi de patrupezii lor Billy şi Challapa. Căţeii au fost premiaţi de autorităţile albaneze, „în semn de recunoştinţă pentru eforturile eroice depuse în timpul operaţiunilor de căutare şi salvare” din zona afectată de cutremur.

Când s-a anunţat la televizor că Albania a fost grav afectată de seism şi că sunt victime omeneşti, Vlad Popescu şi Romică Daniel Chinţoi au sunat la Departamentul Pentru Situaţii de Urgenţă, de unde au primit acceptul de a se alătura pompierilor salvatori trimişi în zonă. Voluntarii şi-au făcut rapid bagajele, au prins căţeii utilitari în lesă, i-au îmbrăţişat pe cei dragi - şi, în câteva ore, oameni şi patrupezi erau deja implicaţi în acţiunile de căutare printre dărâmături.

E nevoie de voluntari

„A fost prima noastră intervenţie reală în caz de cutremur”, spune Vlad Popescu, preşedintele Clubului Câinilor Utilitari din Bucureşti. „Ceea ce am văzut în misiunea asta mi-a confirmat încă o dată faptul că în situaţii de urgenţă, e nevoie şi de voluntari. Când sunt sute de clădiri prăbuşite, zeci de morţi prinşi sub dărâmături, forţele statului nu pot face faţă fără ajutorul celor care îşi oferă benevol serviciile.”

Pe teren au fost mai mulţi câini de căutare-salvare - şi ai militarilor români, şi ai echipelor croate, franceze, italiene. „Billy şi pe Challapa erau antrenaţi să caute victime ascunse, dar în Albania câinii au trebuit să găsească trupuri îngropate sub câţiva metri de moloz şi ciment. A fost nevoie de un efort conjugat: de la câini primeam indicii că în anumite zone ar trebui să săpăm, şi coroboram informaţia cu informaţiile de la rudele celor dispăruţi. Câinii şi-au dovedit încă o dată utilitatea - fără ei am fi căutat la noroc, săptămâni întregi”, precizează Vlad Popescu.

Maidaneza fără frică

Şi veteranul Billy, în vârstă de 8 ani cu 12 misiuni la activ, şi Challapa, 5 ani, care a participat şi ea la mai multe intervenţii în caz de dispariţie de persoane, au primit acelaşi antrenament pe care-l primeşte orice câine utilitar. Adică, trei antrenamente pe săptămână, timp de minimum doi ani - peste 1.000 de ore de muncă. Dar, dacă Billy e un labrador cu aer de lord, Challapa e o maidaneză pură, care şi-a învins toate fricile de căţel abandonat în zona fostului bazin Giuleşti. A făcut echipă perfectă cu ceilalţi câini militari şi a contribuit la recuperarea a trei albanezi decedaţi, din cauza unei clădiri care căzuse peste ei. „A existat o situaţie care ne-a impresionat - o femeie şi un bărbat, mamă şi fiu, găsiţi îmbrăţişaţi. Erau aşezaţi în cel mai bun loc posibil, sub o grindă, însă au murit striviţi sub grinzile prăbuşite de la etajele superioare, blocul lor de 5 etaje s-a făcut una cu pământul. Fără câini nu am fi avut nicio şansă să-i găsim", spune Vlad Popescu.

Muncă şi răbdare

Challapa era o mogâldeaţă neagră şi temătoare atunci când Vlad Popescu a găsit-o. Cântărea doar 250 de grame şi avea pielea din jurul ochilor atacată de râie demodecică. Fraţii ei fuseseră ridicaţi de hingheri. Vlad Popescu a luat-o acasă, ca să o îngrijească şi să o dea la adopţie. De atunci au trecut 5 ani şi 5 examene de dresaj pe care Challapa le-a trecut cu brio. „Pentru că e un maidanez abandonat şi fricos, încrederea ei în oameni a trebuit construită milimetru cu milimetru. Dar, cu multă muncă şi răbdare, a ajuns să facă lucruri incredibile. În Albania, s-a băgat prin toate cotloanele, deşi multe clădiri erau instabile, şi a muncit cot la cot cu Billy”, spune Vlad Popescu.

Clubul Câinilor Utilitari pregăteşte echipe om-câine pentru căutare şi salvare şi pentru terapie şi activităţi asistate de animale. Asociaţia are 10 câini atestaţi - o parte pentru căutare în mediu natural, o parte pentru căutare în mediul urban, şi unii cu dublă atestare.