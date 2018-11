Distribuirea voucherelor de vacanţă ar putea să înceapă din luna ianuarie a fiecărui an

Asociaţia Naţională a Agenţiilor de Turism (ANAT) solicită distribuirea voucherelor de vacanţă la începutul fiecărui an, pentru ca turiştii să poată profita de perioada de Înscrieri Timpurii, al cărui vârf este între ianuarie şi martie.



Potrivit unui comunicat ANAT, valoarea voucherelor de vacanţă emise în primele nouă luni ale anului a ajuns la 230 de milioane de euro, o sumă de opt ori mai mare faţă de cea de anul trecut, 2018 fiind anul în care voucherele acordate şi angajaţilor din sistemul public au impulsionat toate segmentele turismului intern.



Litoralul, muntele, zonele balneo, Delta Dunării au înregistrat în acest an creşteri de până la 25% faţă de anul anterior.



Numai în luna septembrie au fost emise vouchere de vacanţă în valoare de 7 milioane de euro, însă cea mai mare valoare a fost înregistrată în luna iunie, 125 de milioane de euro, când au început să fie distribuite şi bugetarilor.



"Voucherele de vacanţă au încurajat românii să călătorească şi au susţinut litoralul românesc în lunile ploioase şi la final de sezon ori zonele turistice mai puţin vizitate în anii anteriori. Pentru prima dată, în acest an, mai mulţi români au fost în vacanţă la Marea Neagră, ori zone turistice mai puţin frecventate au început să crească în statistici. Suntem convinşi că sunt suficiente argumente pentru continuarea programului şi mai ales pentru acordarea din timp a voucherelor", a declarat Nicolae Demetriade, preşedinte ANAT.



Potrivit statisticilor ANAT, în 2018, majoritatea proprietarilor de vouchere de vacanţă s-a adresat agenţiilor de turism pentru valorificarea acestora, aproximativ trei sferturi dintre ei alegând pachete turistice.



"Cei care nu le-au valorificat încă le pot folosi pentru vacanţe în timpul iernii şi chiar vara viitoare, pe care le găsesc şi la Târgul Naţional de Turism organizat la Romexpo, în perioada 15-18 noiembrie. 50 de agenţii de turism membre ale Asociaţiei Naţionale a Agenţiilor de Turism aduc la târg vacanţe cu transport, cazare, servicii de masă, tratament şi alte servicii asociate în toate zonele turistice din România, pachete care au reducere de până la 30%", se arată în comunicatul ANAT. AGERPRES