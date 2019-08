Doi tineri antreprenori au lansat un „trend”: donații pentru spitale

Multe spitale din România sunt în pericol de a se închide, dacă nu se pot moderniza. Până la alocări bugetare și absorbție de fonduri europene, unele dintre acestea au beneficiat de donații de la persoane care au înțeles că orice aparat contează pentru viețile oamenilor. În județul Dâmbovița, un cuplu de tineri antreprenori a lansat un adevărat „trend” al donațiilor de aparatură medicală pentru spitale, după ce a dotat secția de primiri urgențe a spitalului de la Găești, anul trecut. Acum, cei doi soți au echipat și un centru de recuperare neuromotorie, de la Gura Ocniței, iar prietenii și partenerii de afaceri le urmează exemplul.

Soții Cosmin și Oana Voevodschi, doi tineri antreprenori de succes, au utilat spitalul de la Găești, anul trecut, cu aparatura necesară unității de primiri urgențe. Aparatele au costat 25.000 de euro și erau absolut necesare pentru nevoile spitalului. „Anul trecut am făcut o donație pentru spitalul din Găești, unde era mare nevoie de un aparat pentru analize. Aveau un aparat foarte vechi, iar dacă se strica, ar fi fost nevoiți să mute toți pacienții la Târgoviște. Am și găsit aparatura la un preț foarte bun, 25.000 de euro, iar partenerul de la care am cumpărat, fiind inspirat de ceea ce am făcut eu, a făcut și el o donație, aducând încă un aparat, de 5.000 de euro, pentru spitalul din Găești”, a explicat Cosmin Voevodschi. La sfârșitul săptămânii trecute, o donație importantă a primit și Centrul de Recuperare Neuromotorie pentru copii, de la Gura Ocniței, tot din județul Dâmbovița. „Anul acesta, eu și soția mea ne-am gândit să ne facem un cadou - pentru că au fost zilele noastre de naștere, la începutul lunii -, donând acestei secții de recuperare neuromotorie a Spitalului Județean Dâmbovița aparatura care i-ar putea ajuta. Acolo ajung foarte mulţi copii în fiecare zi, iar acei oameni fac minuni”, mai spune antreprenorul.

Medicii nici nu visau la asemenea ajutor

Centrul de recuperare de la Gura Ocniței nu este unul necunoscut, ci o speranță pentru mii de familii care ajung acolo în fiecare an, din întreaga țară, fiind cunoscut drept cel mai bun din România. Se află la aproximativ 10 kilometri față de Târgovişte, într-o clădire construită în anul 1959, unde vin părinți cu copii din toată țara, tocmai pentru că aici sunt înregistrate cele mai bune rezultate ale tratamentelor. Până acum, minunile de la Gura Ocniței au fost făcute de o mână de oameni, specialiști excepționali, care salvează anual mii de copii cu probleme neuromotorii. De săptămâna trecută, li s-au mai alăturat Cosmin și Oana Voevodschi, cei care au adus pentru clinică aparatura ultraperformantă, în valoare de 27.000 de euro, din SUA. Aparatele vor ajuta și mai mulți copii, ce beneficiază gratuit de tratamente. Aceleași proceduri costă 250 de lei pe oră la clinicile private. “Aparatura pe care am primit-o prin donaţie este de ultimă generaţie, adusă de la cel mai mare producător din SUA, dar şi din Elveţia şi Franţa. Este aparatură pentru electroterapie, chinetoterapie şi termoterapie”, a explicat medicul Elena Tomşa, șefa Centrului de Recuperare Neuromotorie de la Gura Ocniței. Modelul lansat de cei doi soți este continuat de alți oameni de afaceri care s-au gândit să-și aducă și ei contribuția la dotarea unor spitale și clinici din localitățile mici, care intră greu pe listele de finanțare pentru modernizare.

Unele aparate nu le-am avut aici niciodată. Aveam aparate vechi, ce nu mai dădeau randament, după o durată mare de utilizare, iar acest cadou uriaş, făcut de Cosmin și Oana Voevodschi Secţiei de Recuperare, a fost ca un dar ceresc pentru sutele de copii cu probleme care vin la noi lunar.

Elena Tomşa, șefa Centrului de Recuperare Neuromotorie de la Gura Ocniței

Până în prezent, la Centrul de recuperare de la Gura Ocniței s-au tratat cu succes afecțiuni grave, precum sechele după leziuni de neuron motor central şi periferic, leziuni posttraumatice, afecţiuni congenitale și multe altele.