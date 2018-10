Două incubatoare performante, donate Spitalului Universitar de Organizaţia Salvaţi Copiii

Două incubatoare performante, în valoare totală de 168.000 de lei, au fost donate, luni, Secţiei de neonatologie a Spitalului Universitar de Urgenţă Bucureşti de către Organizaţia Salvaţi Copiii.

"Suntem în al şaptelea an în care continuăm procesul de dotare a maternităţilor, în special a secţiilor de Neonatologie - Terapie Intensivă. Am ajuns în aproape toate maternităţile din ţară - în 88 de maternităţi cu 515 echipamente donate pentru 42.000 de nou-născuţi. Anul acesta, vom merge în 37 de maternităţi din 27 de judeţe, cu 122 de echipamente foarte moderne de ultimă generaţie, incubatoare, ventilatoare neonatale, monitoare funcţii vitale, ecografe, masă de operaţie, mese de reanimare, pulsoximetre, tot ceea ce şefii secţiilor de Neonatologie sau şefii de maternităţi ne-au spus că le este util", a declarat preşedintele executiv al Organizaţiei Salvaţi Copiii, Gabriela Alexandrescu, într-o conferinţă de presă.

Foto Lucian Alecu

Ea a precizat că în total echipamentele valorează 870.000 de euro, aproape 4 milioane de lei, iar sursele de finanţare provin de la donatori - companii, persoane fizice, dar şi multe donaţii care au venit prin SMS sau prin redirecţionarea a 2% din impozitul pe profit.

Foto Lucian Alecu



Şefa Secţiei de neonatologie a SUUB, dr. Adriana Dan, a spus că programe de investiţii majore nu au mai fost, astfel că încă se lucrează în spital cu echipamente şi aparatură medicală din anii 1994 - 2000 uzate fizic şi moral.

"Situaţia este că şi în maternităţile mari de gradul 3 nu putem să internăm şi să ajutăm suficienţi copii prematuri raportat la solicitările pe care le avem zilnic din maternităţile de grad 1 sau 2 din provincie sau chiar şi din Bucureşti", a precizat medicul.



Dr. Adriana Dan a explicat că prematurul nu este numai un copil foarte mic, el este unul extrem de fragil, vulnerabil.



"De aceea, mortalitatea este foarte mare cu atât mai mare cu cât vârsta de gestaţie şi greutatea sunt mai mici la naştere. Este foarte important să îi ajutăm să facă o tranziţie cât mai lină de la mediul intrauterin foarte prielnic, la mediul extrauterin foarte stresant, foarte agresiv şi faţă de care ei sunt complet nepregătiţi. În acest sens, o intervenţie de primă linie este să le asigurăm căldura. Nu îşi pot menţine temperatura corporală din cauză că produc greu căldură, pierd uşor căldură şi sunt în permanenţă expuşi hipotermiei, care are efecte catastrofale asupra plămânului, inimii, sistemului nervos, poate genera moarte. Cu alte cuvinte, în lipsa unui incubator, oricâte medicamente, orice intervenţii am face, copilul respectiv nu are cum să supravieţuiască. De aceea, cred că un incubator este un element esenţial şi de care este nevoie în orice maternitate", a punctat Adriana Dan.



Medicul a spus că "în Secţia de neonatologie a SUUB pentru cele 20 de posturi de terapie intensivă şi prematuri, pentru cele şase săli de naşteri de care dispun sunt numai 13 incubatoare, şase mese radiante, iar nevoile sunt în continuă creştere".



"Un copil stă în incubator de la naştere, de la o greutate de 500-600 de grame până ajunge la 1.500 poate 2.000 de grame, timp care poate să fie o lună sau două luni. El ţine ocupat acel ventilator timp în care aparatele funcţionează continuu, se uzează şi sunt indisponibile pentru alţi pacienţi. Avem 10 ventilatoare care funcţionează continuu şi solicitările de internare din exterior sunt întotdeauna foarte mari. (...) Din păcate, suntem limitaţi de baza noastră materială, de ceea ce avem, în a face mai multe", a arătat şefa Secţiei de neonatologie.

Foto Lucian Alecu

Anual, medicii Secţiei de neonatologie a SUUB îngrijesc 3.000 de nou-născuţi, dintre care 11-12% prematuri cu nevoi speciale.



În România, mor de două ori mai mulţi nou-născuţi înainte de termen (o rată a mortalităţii infantile de 7,2 la mie în 2017, potrivit INS) decât media europeană, cel mai adesea pentru că maternităţile sunt slab dotate şi nu pot oferi asistenţă medicală cazurilor severe. AGERPRES