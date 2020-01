Două noi focare de pestă porcină africană în Olt

Două noi focare de pestă porcină africană au fost confirmate joi în două gospodării din comuna Vişina şi la doi mistreţi găsiţi morţi pe un fond de vânătoare din zona comunei Cârlogani, a anunţat Direcţia Sanitar Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor (DSVSA) Olt.



Pentru a preveni răspândirea virusului gospodăriile în care a fost confirmată PPA au fost plasate sub supraveghere oficială încă din momentul notificării suspiciunii de boală. Totodată, au fost eliminaţi 23 de porci din aceste gospodării şi s-a făcut dezinfecţie.



"La sediul Instituţiei Prefectului s-a întrunit Centrul Local de Combatere a Bolilor, în vederea supunerii spre aprobare a planului de măsuri privind combaterea pestei porcine africane în două gospodării nonprofesionale din localitatea Vişina şi a planului de măsuri pentru combaterea pestei porcine africane confirmate de fondul cinegetic 15 Cârlogani. Gospodăriile respective au fost plasate sub supraveghere oficială încă din stadiul de suspiciune, au fost impuse restricţiile de mişcare din şi către curţile şi localităţile afectate, eliminarea din focar a porcilor vii (23 capete suine), ecarisarea cadavrelor, efectuarea dezinfecţiei exploataţiilor afectate (...) În cazul celor două cadavre de mistreţi, conform procedurilor, după prelevarea probelor s-a efectuat îngroparea "in situ" a cadavrelor şi dezinfecţia perimetrului, echipamentelor, utilajelor şi autovehiculelor utilizate", se precizează în-un comunicat al DSVSA Olt.



În condiţiile confirmării celor patru noi focare de boală, au fost stabilite restricţii de mişcare a animalelor şi a subproduselor din acestea în localităţile: Vişina, Vişina Nouă; o exploataţie comercială suine; FV 54 Vişina; Brastavăţu, Vădastra; Obârşia, Vădăstriţa; Corabia.



˘ Pentru focarele confirmate de fondul cinegetic 15 Cârlogani au fost stabilite ca zone cu restricţii: Cârlogani, Morunglav, Pleşoiu, Strejeşti; FV 15 Cârlogani; FV 14 Strejeşti; FV 16 Moruneşti; Grădinari, Găneasa, Bobiceşti, Oboga, Călui, Iancu Jianu, FV 20 Izvoru.



La începutul acestei săptămâni în judeţul Olt erau active 75 de focare de focare de PPA, în gospodării, pe fonduri de vânătoare şi la o exploataţie comercială. Din 2018 şi până în prezent în judeţ au fost eliminaţi peste 8.000 de porci din cauza PPA.

AGERPRES