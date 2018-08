Dragnea despre pensia minima si cea de urmas

Preşedintele PSD, Liviu Dragnea, a afirmat că, potrivit noii legi a pensiilor aflată în dezbatere publică, pensia minimă va fi diferenţiată în funcţie de vechimea în muncă şi că pensia de urmaş va fi formată din pensia soţului supravieţuitor şi 25% din cea a soţului decedat.



El a explicat că în prezent soţul supravieţuitor optează între propria pensie şi 50% din cea a soţului decedat, dar a subliniat că pensionarii aflaţi în plată îşi pot schimba opţiunea.



"De la 1 ianuarie 2019 până în 2021, în tot acest proces de recalculare pensionarii care vor să vină să opteze sau să schimbe ceva se va discuta cu ei. Până în 2021 urmează creşterea punctului de pensie, până la 1.875 lei, la care se adaugă inflaţia", a detaliat Dragnea la un post de televiziune.

Referindu-se la pensia minimă, Dragnea a subliniat că în prezent cei care nu au stagiu minim de cotizare, indiferent de vechimea pe care o au, primesc la fel - 640 lei.



"Nu e normal ca cineva care a muncit 6 sau 10 ani să aibă la fel, aceeaşi pensie minimă, care practic va fi o indemnizaţie socială, cu cel care a muncit 30 de ani. (...) Cei care vor intra în pensie începând cu 2021 şi care vor avea o vechime de minim 15 ani vor avea 45% din salariul minim brut plus 1% pentru fiecare an peste cei 15 ani. (...) Pentru cei cu vechime între 10 şi 15 ani aceeaşi regulă, doar că pleacă de la 40%", a mai spus Dragnea.



El a precizat că în prezent pensia minimă este de 640 de lei, că există pensionari cu 35 de ani vechime care, prin calculul punctajului, se află sub pensia minimă şi că potrivit actualei formule de calcul în 2021 pensia minimă ar ajunge la 813 lei, indiferent de vechime.



"Prin noua formulă, în 2021 pensia minimă va fi de 1.032 de lei pentru 13 ani vechime, dar mai mică decât pensia minimă (...) şi pentru cel cu 35 de ani vechime 1.560 de lei. (...) Pensia minimă practic va fi o indemnizaţie socială. Pensionarii care sunt deja în plată şi au stagiu de cotizare sub 15 ani vor opta între pensie şi indemnizaţia socială minimă în termen de 3 luni înainte de intrarea în vigoare a legii, în 2021. Dacă pentru indemnizaţia socială îţi iese o sumă şi pentru pensie, în categoria pensionarilor, avem un alt rezultat, se alege cea mai mare sumă. (...) Calculul respectiv va fi trimis prin poştă printr-un formular pretimbrat. Omul se gândeşte, optează şi îl trimite înapoi fără nicio cheltuială", a adăugat Dragnea. AGERPRES