Educaţie digitală gratuită. „E foarte distractiv la tabla inteligentă”

Avem 1,7 milioane de elevi în învăţământul primar şi gimnazial şi doar 136.365 de calculatoare disponibile în şcolile din toată ţara, potrivit datelor INS din 2018. Asta în condiţiile în care toată lumea vorbeşte despre rolul tot mai important pe care tehnologia îl va juca în viitorul pieţei muncii. Elevii din Ilfov, care acum au acces gratuit la un laborator digital ultramodern, sunt încântaţi de ochelarii virtuali şi de tabla inteligentă.

Dacă la nivel naţional investiţiile în digitalizarea educaţiei sunt minime, există totuşi autorităţi locale care alocă fonduri pentru aşa ceva. La începutul lunii noiembrie, aşa cum relatam în paginile ziarului nostru, Consiliul Judeţean Ilfov, prin intermediul Asociaţiei Măgurele Science Park (MSP) şi a grupului de reflecţie (think tank) INACO, a deschis un laborator digital inteligent accesibil tuturor elevilor din şcolile şi liceele din zonă. La ora actuală, mărturiile tinerilor studioşi demonstrează, încă o dată, că tehnologia de ultimă generaţie oferă o experienţă absolut necesară şi facilitează procesul de învăţare.

Exerciţii la tabla inteligentă

Andra Zgură, elevă în clasa a VII-a la Liceul Teoretic „Horia Hulubei” din localitate, ne spune că disciplina ei preferată este fizica, o pasiune moştenită din familie, ambii părinţi fiind fizicieni. Anul trecut a participat şi la olimpiadă la această materie, unde a reuşit să ajungă la etapa pe judeţ. Am găsit-o pe Andra în SmartLab, rezolvând o problemă de mecanică. „E foarte distractiv să fac exerciţii la tabla asta (o tablă inteligentă, n. red.)”, spune ea. „Acum am ajuns la descompunerea forţelor. Sunt foarte curioasă să lucrez cu ochelarii VR (virtuali, n. red.). Am auzit că pot să intru într-un motor cu abur şi să văd tot ce are înăuntru, să îl secţionez, practic”, ne-a povestit Andra Zgură.

Laboratorul funcţionează ca un after-school, în spaţiul Asociaţiei Măgurele Science Park, din incinta Institutului de Fizică Atomică (IFA) şi este deschis de luni până vineri, între 9.00 şi 18.00. După ce îşi fac o programare în prealabil, copiii şi adolescenţii din Ilfov pot veni să se pregătească aici, în mod gratuit, însoţiţi de profesori sau părinţi.

Prim pas către cultura antreprenorială

Reprezentanţii MSP, cei care derulează proiectul SmartLab, spun că, pe lângă echipamentele în sine, se pot descărca numeroase aplicaţii şi resurse educaţionale online, atât din România, cât şi din străinătate, care facilitează procesul de învăţare.

„Acest laborator este primul pas, următorul este către cultura antreprenorială”, declara Marian Petrache, Președintele Consiliului Județean Ilfov, la inaugurarea SmartLab. „Ajungem la incubatoarele de afaceri, proiect lansat de curând, și mergem mai departe, către parcul științific, unde va fi creată platforma necesară pentru întâlnirea mediului de afaceri cu administrația publică, cu mediul de cercetare și cu tinerii antreprenori”. Investiţia în amenajarea şi dotarea laboratorului s-a ridicat la 100.000 de euro, bani veniţi de la CJ Ilfov.

SmartLab Măgurele este dotat cu nouă laptopuri şi trei desktopuri cu softuri de design grafic incluse, o tablă interactivă, 15 perechi de ochelari VR, doi roboţi educaţionali multifuncţionali, două scannere 3D, cinci imprimante 3D monocrome şi una multicoloră.