Educatoarea care a transformat 4 pereţi goi în grădiniţă

O educatoare din Argeș a lansat pe o pagină de socializare un apel către cei care vor să o ajute să facă un loc de joacă în curtea grădiniței. Are în grijă 13 copii din Moșteni Greci, iar când este cald afară, ei se joacă în două spații cu nisip improvizate de educatoare cu ajutorul unor cauciucuri vechi de tractor.

„Am în listă persoane care ar putea dona, pentru grădinița la care sunt educatoare, un tobogan, o trambulină, o căsuță, un leagăn, un balansoar, nu știu… orice ar putea ajuta la amenajarea unui loc de joacă pentru copii”, a scris pe contul ei de socializare Maria Magdalena Mihăescu. Este cadru didactic de 30 de ani, iar în urmă cu 11 ani a revenit în localitatea natală, comuna Boțești. Voia să fie mai aproape de familie și să își ajute fiica şi cei doi nepoți.

„Am băgat internet pe banii mei”

Venită din oraș, a vrut să le creeze copiilor de la Boțești condiții asemănătoare celor din mediul urban, însă și-a dat seama repede că trebuie să facă asta de una singură. Pentru autorități, lucrurile erau bine așa cum erau. Dar nu s-a descurajat. Ajutată de prieteni, a amenajat interioriul grădiniţei, a pictat pereții și a transformat holul clădirii în spațiu de joacă. Pe zidurile exterioare a dat viață personajelor din poveștile pe care le citește copiilor. „Eu am găsit o sală goală. Grădinița este separată de școala centrală și am cerut un calculator, ca să nu fim izolați de lume. Nu l-am primit nici acum, așa că am adus unul de acasă. Am băgat internet pe banii mei și, la un moment dat, plăteam abonamentul împreună cu părinții. Perdele, jucării, mochetă, o căsuță de lemn, le-am obținut pe toate de la prieteni virtuali. Am găsit lucruri de acum 40 de ani și le-am recondiționat. Mobilier mi-a dat școala. Într-un final, am găsit pe internet o asociație. «Because we care» mi-a dat bani să fac baia, pentru că aveam doar wc exterior, ca la țară. Directorul școlii din localitate m-a sprijinit în toate. M-a ajutat și primăria cu un singur lucru: au tras apă”, povestește educatoarea.

Localitate fără parc

Și, după ce a terminat cu toate astea, s-a gândit că acești copii merită mai mult decât niște nisip. Așa a venit apelul ei către cei care, poate, nu mai au nevoie de obiecte care pe alți copii i-ar bucura.

„Mi-aș dori niște lucruri fixe, adică nu ceva ce să scot și să duc în interior. De exemplu, un tobogan fixat în pământ, sau o căsuță. Vreau ca, după ore, de locul de joacă să beneficieze toți copiii din sat, pentru că nu există un parc în comună. Așa ar putea socializa, s-ar putea juca toată vara. Nu e suficient ca fiecare să se joace în curtea lui. Ei trebuie să se întâlnească și, fără acest spațiu de joacă, nu au unde”, spune Maria Mihăescu. Cei care vor să o ajute pe Maria să le facă celor mici un loc de joacă o pot contacta pe contul ei de socializare.

Pentru a face exteriorul grădiniței, Maria Mihăescu i-a rugat pe oamenii din toată țara ca, timp de o lună, să o voteze la un concurs pe internet. Aşa a câștigat materiale de construcție în valoare de 1.500 de lei.

Directorul Școlii Gimnaziale Boțești i-a dat Mariei Mihăescu o diplomă de excelență