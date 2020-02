Fenomen ciudat în Capitală: maşinile sunt mâncate de câini

În ograda lui Daniel Băluţă, edilul Sectorului 4 din Bucureşti, se întâmplă lucruri paranormale: câinii au început să mănânce maşini. Cel puţin opt familii care locuiesc în cartierul Tineretului s-au trezit cu autoturismele avariate, iar unii dintre păgubiţi au păţit-o chiar de mai multe ori. Aceştia spun că au încercat să rezolve problema, însă angajații autorităţilor locale i-au trimis de la unii la alții. Oamenii se tem că, pe lângă pagubele de mii de euro, animalele agresive i-ar putea ataca şi pe locuitorii care ajung mai târziu acasă sau chiar pe copii, având în vedere că în imediata apropiere se află Parcul Tineretului şi Palatul Copiilor.

Primul incident de acest fel a avut loc cu un an în urmă, iar proprietarii autoturismului l-au tratat ca pe o întâmplare izolată. „Prima dată, în februarie 2019, mi-a fost devastată mașina de către o haită de căţei. Am înregistrările. Mașina a fost reparată pe CASCO şi… a trecut. Acum aproape două săptămâni, am găsit-o iar devastată și între timp am aflat că alte șase mașini au avut aceeași soartă: mușcături pe aripi, cauciucuri sparte, bară, numere smulse...”, a povestit, pentru Jurnalul, Alin Calopereanu, proprietarul uneia dintre maşinile devastate.

Oamenii au făcut mai multe fotografii, dar există şi constatările de la societatea de asigurări, precum și imaginile surprinse de camerele de luat vederi ale Asociației de proprietari, care sunt poziţionate foarte aproape de locul în care sunt parcate maşinile.

Autoritățile locale se spală pe mâini

La începutul acestei săptămâni, lucrurile s-au repetat. Practic, luni dimineaţa, când au vrut să plece la serviciu, au constatat că maşina este, din nou, avariată.

„De data asta, este mai rău: e smuls scutul, numărul – din nou! Am sunat la primărie, de la primărie am fost îndrumați către ASPA, care ne-au zis să le spunem noi de unde sunt câinii. Am căutat în toată zona, dar nimic. Ziua nu se vede niciun câine în toată partea asta de cartier. Mai mult, unul dintre domnii de la ASPA ne-a spus că nu lucrează noaptea”.

Program de la 8.00 la 16.00

Oamenii spun că au sunat la 021/9844, iar de aici li s-a recomandat să sune la numărul de telefon fix, postat pe site-ul ASPA, însă aici este program de la 8.00 la 16.00.

„Am încercat să sunăm la acel număr de telefon, dar nu răspunde nimeni. Asta i-am spus și doamnei de la Primăria Sector 4 și mi-a răspuns: «asta e!». Lunea trecută am făcut și o sesizare online, dar nu am primit număr de înregistrare, doar «mesajul dumneavoastră a fost trimis». În urma sesizării, în care eu am spus că noaptea se întâmplă, m-a sunat un domn care mi-a spus: «Vă rog să luaţi legătura cu toţi vecinii, să facă toţi sesizări în care să spună că noaptea se întâmplă, ca să ne trimită noaptea. Ei au venit în timpul zilei și au venit degeaba”, povesteşte şi soţia lui Alin Calopereanu. Potrivit femeii, la întrebarea cine plătește daunele „răspunsul celor de la primărie a fost: «Dumneavoastră! Dacă aveţi asigurare»”.

„Am primit un LIKE de la primar”

După cum se poate vedea în imaginile surprinse de camere, câinii nu poartă zgardă, însă par îngrijiți. „Sunt destul de mari, solizi şi, atât timp cât pot să sfâşie, să pătrundă cu colţii cauciucul unei maşini, eu zic că nu sunt maidanezi”, mai spune Monica Calopereanu, care se teme că animalele ar putea i-ar ataca şi pe oamenii care trec seara prin zonă sau chiar pe copii, având în vedere că în imediata apropiere se află Parcul Tineretului şi Palatul Copiilor.

O altă familie din bloc, care a păţit acelaşi lucru, a anunţat incidentul şi la Secţia de Poliţie 14. „Poliţiştii au venit, au făcut fotografii, au dat autorizaţia de reparare a maşinii şi... atât! Vecina i-a scris şi domnului primar, pe Facebook, şi a primit un LIKE de la primar. Este bătaie de joc!”, spune, supărată, bucureşteanca.

„Să spunem că a fost un caz izolat anul trecut, la noi, dar în momentul de faţă sunt opt mașini în parcare, la care încă sunt vizibile daunele. Anul trecut, la maşina noastră, reparațiile au costat 2.500 de euro, bani plătiți de asigurare, iar acum cred că tot pe la suma aceasta se va ajunge. Este vorba despre o mașină hibridă, nouă, care a fost cumpărată cu două luni înainte de primul incident”, explică Alin Calopereanu.

Deși au locurile de parcare plătite la primărie, oamenii nu mai vor să-şi parcheze autoturismele pe spaţiile repartizate, astfel că le lasă pe unde pot, cât mai departe de zona respectivă. Riscă, însă, ca în fiecare moment să le fie ridicate.

Şef ASPA: Noaptea se intervine doar în cazuri excepţionale

Directorul Autorităţii pentru Supravegherea și Protecția Animalelor (ASPA), Andrei Mina-Drăghici, afirmă că instituţia pe care o conduce nu funcţionează non-stop, însă, în anumite situaţii, mai ales dacă sunt puşi oamenii în pericol, se poate interveni şi în timpul nopţii.

„ASPA organizează intervenţii şi noaptea, dar doar în cazurile excepţionale, în care sănătatea cetăţenilor este pusă în pericol evident”, ne-a spus Mina-Drăghici, precizând că, în astfel de situaţii, locatarii trebuie să facă o sesizare comună, în care să specifice că animalele apar doar în timpul nopţii. „Astfel de acţiuni se fac împreună cu Poliţia Locală”, a mai spus şeful ASPA.