Important. Gabriela Firea: “Achiziționăm de urgență un aparat de hemodiafiltrare pentru Spitalul Victor Babeș”

Facebook Gabriela Firea

La propunerea Primarului General, Gabriela Firea, consilierii generali au aprobat, in sedinta extraordinara de astazi, 23 martie 2020, un proiect de hotarare care prevede demararea procedurilor de achizitie a unui aparat de hemodiafiltrare destinat Spitalului Clinic de Boli Infectioase si Tropicale Dr. Victor Babes.



Primarul General, Gabriela Firea: “Continuam achizitia de aparatura medicala si echipamente destinate spitalelor din Bucuresti! In perioada imediat urmatoare este necesar sa cumparam de urgenta un aparat de hemodiafiltrare pentru Spitalul Clinic de Boli Infectioase si Tropicale Dr. Victor Babes. Acest aparat va fi utilizat in tratamentul pacientilor bolnavi de COVID-19 care dezvolta complicatii renale, intrucat suplineste functia rinichilor. Desi astfel de tehnologii exista in clinicile private din Bucuresti, este nevoie ca si un spital public sa aiba un aparat de acest gen, destinat cazurilor urgente”.



Edilul sef a mai declarat ca in aceasta perioada s-a mai achizitionat, tot pentru Spitalul Clinic de Boli Infectioase si Tropicale Dr. Victor Babes un aparat care permite o viteza mai mare de efectuare a analizelor de testare (un sistem de extractie automata de acizi nucleici).



Totodata, a fost finalizata achizitia pentru 2 aparate PCR de diagnosticare moleculara a infectiei COVID 19 iar Primaria Capitalei, prin ASSMB, deruleaza in regim de urgenta achizitii pentru materiale sanitare, echipamente de protectie si dezinfectanti, la solicitarea spitalelor aflate in administrare.