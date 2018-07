Încă 29 km de autostradă deschişi

Dan Marinescu/Intact Images

Loturile 3 şi 4 ale autostrăzii Sebeş-Turda au fost recepţionate luni, iar de aseară s-a putut circula pe cei 29 de kilometri, informează Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere. "În această seară (luni - n. r.) se va circula pe 29 de kilometri din autostrada Sebeş - Turda. Loturile 3 şi 4 au fost recepţionate astăzi”, potrivit companiei de drumuri. Lotul 3 al autostrăzii Sebeş - Turda, km 41+250 - km 53+700, între localităţile Aiud - Mirăslău are o lungime de 12,45 km şi a fost construit de antreprenorul Asocierea Tirrena Scavi SpA - Societa Italiana per Condotte D'Acqua SpA. Valoarea contractului aferentă lotului 3 este de 420,512 milioane de lei, fără TVA. Lotul 4 al autostrăzii Sebeş - Turda, km 53+700 - km 70+000, între localităţile Mirăslău - Turda are o lungime de 16,30 km şi a fost construit de Asocierea SC PORR Construct SRL - PORR Bau GmbH. Valoarea contractului pentru lotul 4 este de 470,005 milioane de lei, fără TVA.