Închisoare pentru refuzul de a munci în folosul comunităţii

Persoanele care nu respectă sancţiunea prestării de muncă în folosul comunităţii, stabilită printr-o hotărâre judecătorească, sunt pedepsite cu închisoare de la 3 luni la 2 ani.



"Nerespectarea hotărârii judecătoreşti prin care s-a aplicat sancţiunea prestării unei activităţi în folosul comunităţii săvârşită prin neprezentarea la primar pentru luarea în evidenţă şi executarea sancţiunii, sustragerea de la executarea sancţiunii după începerea activităţii sau neîndeplinirea îndatoririlor ce revin la locul de muncă se pedepseşte cu închisoarea de la 3 luni la 2 ani", prevede un proiect de lege iniţiat de un grup de parlamentari preponderent PSD şi adoptat ieri tacit în Senat. Propunerea legislativă va fi dezbătută de Camera Deputaţilor, for decizional în acest caz.



Iniţiatorii actului normativ atrag atenţia în expunerea de motive că, "în lipsa unei legislaţii coercitive, persoanele sancţionate contravenţional ori administrativ sunt încurajate sa comită în continuare fapte antisociale".



"Sunt sancţionate contravenţional ori administrativ în mod constant, însă aceste acţiuni rămân doar nişte cifre, statistici, nu se plătesc, contravenienţii nu au absolut nicio teamă de repercusiuni, pentru că acestea practic nu există. În lipsa unei legislaţii coercitive, aceste persoane sunt încurajate sa comită în continuare fapte antisociale şi prin exemplificare numărul persoanelor care li se alătură creşte în mod alarmant. Încălcarea unei hotărâri judecătoreşti, de a plăti amenda sau de a efectua prestarea unei activităţi în folosul comunităţii, nu are în acest moment nicio repercusiune asupra celui sancţionat", se arată în expunerea de motive.



Iniţiativa parlamentarilor vine după ce luna trecută a intrat în vigoare o lege care prevede că persoanele apte de muncă nu vor mai beneficia de venitul minim dacă refuză chiar şi o singură dată un loc de muncă oferit şi/sau să se înscrie la un curs de calificare sau de recalificare. În acest caz, beneficiarii de ajutoare sociale mai pot primi sprijin financiar din partea statului după un an, la cerere.

Totodată, autorităţile locale sunt obligate să ţină evidenţa persoanelor care beneficiază de ajutor social. Acestea sunt obligatesă presteze diverse munci în folosul comunităţii, la cererea primăriilor, după un plan de acţiuni programat.

