Kickboxing și călușari

Câștigători de cupă mondială la kickboxing, doi elevi și senseiul lor au sărbătorit și inițiat refacerea fizică și psihică după prima jumătate a sezonului competițional foarte încărcat, 6 competiții naționale și 5 internaționale, în mod tradițional românesc. Marius Cocean, campionul a cărui poveste ați putut să o aflați din paginile noastre, a organizat o petrecere cu călușari, hore, sârbe și mâncare pregătită în tuciuri. Spune că astfel speră ca românii să îi ia exemplul, să renunțe la sushi sau șampanie și să se întoarcă la valorile românești, folclorul și dansul.

În comuna Uda, o localitate aflată la 40 de kilometri de Pitești, a fost marea sărbătoare tradițională. Iubitor de agricultură, Marius Cocean, câștigător al cupei mondiale la kickboxing, a plantat un câmp de levănțică și și-a chemat prietenii să o culeagă, să își facă buchete pentru ei și pentru alții, iar mulți au făcut asta îmbrăcați în costume naționale. Au scos iile de la naftalină și le-au purtat, iar imaginea părea desprinsă din satul tradițional românesc de acum 100 de ani. Nici nu ai fi zis că se sărbătoresc cupe mondiale la kickboxing, un sport din categoria artelor marțiale. Iar în lanul de levănțică au apărut călușarii. Un ansamblu din Olt și unul din Budeasa, Argeș, i-au învățat pe copii și pe oamenii trăiți la orașe, departe de tradiții, jocul românesc.

„La Uda am făcut legătura între sport și dans pentru că este efort și de o parte, și de alta. Noi ne antrenăm în nisip, pe malul gârlei, acolo jucăm și nu e ușor. Așa cum și sportivii se antrenează din greu și trebuie să fie pregătiți”, spune Marin Scarlat, prieten apropiat al lui Marius Cocean și instructor al Ansamblului Muguraș Optași din județul Olt.

Rețete de la mama, nu din cărți

Mâncarea pregătită pentru campioni și invitații lor a fost tot tradițional românească. Tuciurile cu fasole cu costiță, pâinea de casă, turta de mălai și gogoșile au înlocuit petrecerile obișnuite din restaurante. ”Am făcut fasole în tuciul de 15 kilograme, pâinea și turta le-am copt în cuptor de vatră și am pregătit și 120 de gogoși. Le-am servit cu dulceață de căpșuni făcută de noi acasă. Pe toate le-am gătit după rețete vechi învățate de la mama mea, sunt simple, tradiționale, fără a fi copiate din cărți, ci așa cum le-am preluat noi din strămoși. Aș vrea să transmitem tradițiile, să ne mai strângem așa cum făceam odată, femeile din sat, să pregătim mese la ocazii. Acum au venit și câteva vecine să mă ajute, dar cred că în satele românești se poate mai mult”, spune Iuliana Cocean, mama campionului.

România, promovată prin sport și tradiții

După ce a călătorit la competiții din toată lumea, Marius Cocean spune că obiceiurile românești i se par încă cele mai frumoase și speră ca oamenii să învețe să organizeze astfel de evenimente. „Pentru că îmi place munca pământului nostru, mi-am creat pe pagina mea de socializare sloganul «Nu lăsa, române, pământul nemuncit!» și sunt convins că sunt foarte mulți români care muncesc foarte mult, pentru că suntem un popor harnic și așa am fost dintotdeauna. Sunt foarte bucuros că sportivii pe care îi antrenez sunt atrași și primesc cu multă admirație și dezinvoltură toate invitațiile mele la lecțiile de muncă. Am organizat în 2017 lecția de muncă prin plantarea butașilor de lev[nțică, iar în 2018 și 2019 lecția de muncă prin recoltarea florilor, sau cum am putea spune, culegem ceea ce am plantat. Mi-ar plăcea să știu că tinerii noștri sunt învățați și sfătuiți mereu că obiceiurile noastre ca popor trebuie să dăinuiască, iar un popor unit va trăi prin obiceiuri, tradiții și prin limba sa. Le mulțumesc tuturor celor implicați în crearea unei atmosfere de voie bună, începând cu mama mea care, a pregatit tot ceea ce a fost nevoie pentru a fi o gazdă bună, frații mei care m-au ajutat în treburile pregătitoare, sportivii clubului Aleph împreună cu părinți și prieteni, călușarii de la Mugurași Optași și Casa de Cultură Budeasa, interpreți de muzică populară, copii de la doua centre de plasamant din Pitești, sportivi de la un club din Găești, Dâmbovița, și altor prieteni care au dat curs invitației”, spune campionul.

Marius Cocean a câștigat cupa mondială Bestfighter Wako 2019 la categoria master class -79 kg, iar elevii lui și-au adjudecat și ei premii internaționale la aceeași competiție. La doar 11 ani, Leo Dospina este câștigător de cupă mondială la categoria younger cadets -37 kilograme, iar Eriko Nițu este deținătorul medialiei de argint la categoria old cadets - 42 kg și - 50 kg.