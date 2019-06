La Mamaia, porumbul este la putere

Weekendul acesta va fi unul incendiar pe litoral, şi la propriu, şi la figurat. Cum vremea se anunţă excelentă pentru plajă, iar ziua de luni va fi liberă, la malul mării sunt aşteptaţi peste 50.000 de turişti. Hotelierii şi patronii de cluburi se află pe ultimii metri cu pregătirile, iar barurile de pe plajă afişează o ofertă foarte bogată. Singurii care au încheiat pregătirile pentru startul sezonului sunt comercianţii ambulanţi, care au luat deja în stăpânire plajele.

Vedeta va fi cu siguranţă staţiunea Mamaia. Pentru tinerii dornici de petrecere şi fără grija banilor, administratorii plajelor private au pregătit, ca în fiecare an, condiţii de cinci stele. Baldachine şi dansatoare antrenate să încingă atmosfera, băuturi fine şi nelipsita şampanie. Celelalte plaje din staţiunea Mamaia, toate cu nume exotice, îşi întâmpină clienţii cu acelaşi aer de spoială, unde peste ceva vechi, s-a mai dat o bidinea. Şezlonguri decolorate de vreme şi saltele pătate, printre care se strecoară, cât e ziua de lungă, comercianţii de porumb fiert, pufuleţi, piatră ponce, nămol, coliere şi alte nimicuri.

Pentru fete părăsite, 15 boabe gratuite!

Afacerea întreprinzătorilor de sezon nu deranjează pe nimeni, cu excepţia turiştilor cărora le răsună în continuu în urechi sloganurile sub care afaceriştii de ocazie îşi promovează marfa. În vervă mare, cu ochii roată după potenţialii clienţi, fiecare are strategia lui de marketing. Cei mai puţin inspiraţi se promovau sub brandul care a făcut carieră încă dinainte de 1989: „Ia porumbul, neamule!”. Cum şi aici concurenţa pentru acapararea pieţei este acerbă, cei mai inventivi au venit cu un suflu nou în afacere. „Pentru fete părăsite, 15 boabe gratuite!” şi „Pentru blonde şi roşcate, am adus porumb în rate”, răcneau, în rime, poeţii plajelor. Administratorii plajelor îi ignoră cu desăvărşire, iar cum reprezentanţii Poliţiei Locale încă nu-şi făcuseră simţită prezenţa pe plajă săptămâna trecută, afacerea mergea strună. Despre respectarea condiţiile de igienă, nici nu poate fi vorba. Porumbul fiert era învelit în pungi şi vândut din găleţi de plastic, iar pungile de pufuleţi erau târâte pe plajă în nişte saci de plastic. Cei de la Direcţia Sanitar-Veterinară Constanţa, dar şi cei de la Protecţia Consumatorului ar putea să iasă din birouri şi să ia plajele din Mamaia la pas, fiindcă sigur ar avea ce să descopere. Un sfat pentru cei care se vor afla la Mamaia în zilele următoare ar fi să îndese prin genţi şi nişte pungi. Pe plajă, coşurile de gunoi lipsesc cu desăvârşire.