Lecția de plagiat a Guvernului: copy/paste și traducere Google, de la OMS

Federația Patronatelor din Turismul Românesc (FPTR) arată că recomandările comunicate de Institutul de Sănătate Publică pe site-ul Guvernului au caracter general și nu țin cont de situația reală din sectorul HORECA. Mai mult, patronii din turism au găsit și greșeli de traducere sau de interpretare dintr-un document al Organizației Mondiale a Sănătății (OMS), în documentul oficial, care pare a fi fost făcut prin procedeul copy/paste și tradus cu Google Translate. Nici măcar nu s-a luat în calcul posibilitatea de a se servi masa în restaurantele cu spațiu suficient pentru a respecta regulile de distanțare și mai ales pe terasele în aer liber.

FPTR a prezentat, ieri, la Mamaia, erorile grave din documentul care ar trebui să devină lege, în următoarea perioadă. Guvernul a anunțat că regulile pe care va trebui să le respectăm după 15 mai sunt în dezbatere publică, pe site-ul oficial https://insp.gov.ro/ și se așteaptă opinii sau soluții din partea românilor. Chiar și așa, patronatele din turism se întreabă cum au ajuns literă de lege pasaje întregi dintr-un document al OMS „Operational considerations for COVID-19 management in the accommodation sector”, care a fost și tradus greșit și nu are o aplicabilitate concretă pentru reluarea activității în turism, după încetarea situației de urgență.

Nu există reglementări ale autorităților

Nu se potrivesc nici cu legislația pentru structurile de primire turistice clasificate și nici cu legile care privesc unităţile de alimentaţie publică. „Modul de traducere și interpretare amatorist și neprofesional al unor funcționari poate aduce prejudicii materiale operatorilor economici din ramura Turism, poate cea mai afectată de pandemia cu cononavirus”, explică Nicolae Istrate, membru FPTR. Patronatele arată că până în prezent nu există reglementări ale autorităților naționale de sănătate publică, iar planul de acțiune prevăzut în aceeași anexă, la punctul 7, este „întocmit în mod generic, neprofesional, cuprinzând regulile de distanțare și igienă promovate pentru toată populația, fără a fi specifice hotelurilor: nu sunt reguli de monitorizare a temperaturii oaspeților, de curățare, dezinfecție a spațiilor de cazare și a spațiilor comune, de evacuare a gunoiului menajer, de curățare - spălare lenjerii, prosoape, inventor moale pentru hotel și restaurant etc.”, explică reprezentanții FPTR.