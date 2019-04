Lecţie de salvat vieţi pentru 950.000 de şcolari

Asociaţia formată de familiile victimelor Colectiv a lansat în mai multe şcoli din ţară o carte de colorat prin care elevii pot fi instruiţi cum să reacţioneze în caz de incendiu. Lucrarea este gratuită şi se numeşte „Povestea luptei dintre apă şi foc”. Eugen Iancu, preşedintele asociaţiei şi iniţiatorul proiectului, spune că fiecare copil pe care l-a întâlnit în sălile de clasă, indiferent de vârstă, a fost foarte interesat de informaţia din carte, chiar dacă aceasta este adresată segmentului de vârstă 5-10 ani. Informațiile și ilustrațiile sunt verificate și aprobate de către ISU.

Ideea cărţii s-a născut în 2016, la aproximativ un an de la tragedia din Colectiv, din dorinţa de a crea un material didactic pe înţelesul copiilor, menit să îi înveţe să se protejeze în situaţii extreme: „Vorbind cu cei care au fost în club, știind că toți au avut arsuri pe căile respiratorii, am realizat că nu știm cum să reacționăm în caz de incendiu. Întrebând profesorii despre cum ar trebui să arate un proiect prin care să ajungem la copii, în şcoli, unde să-i învăţăm cum să supravieţuiască în astfel de situaţii, toţi au ajuns la concluzia că este foarte util și au pus accentul pe o prezentare pe înțelesul copiilor, nu un pliant cu un limbaj tehnic, ci un joc. Astfel, am decis să fie o carte de colorat, cu o poveste în care să transformăm acel limbaj tehnic al pompierilor într-un text scurt, simplu și pe înțelesul copiilor”, a declarat Eugen Iancu, pentru Jurnalul.

Primire caldă în clasă

Eugen Iancu povesteşte că, deşi este o carte de colorat, atunci când au ajuns în şcoli, elevii mai mari au fost interesaţi şi ei de conţinutul lucrării: „Fiind o carte de colorat, este adresată segmentului de vârstă 5-10 ani, dar zilele astea am descoperit că și copii mai mari, de 12 și chiar 16 ani, au primit-o cu foarte mare interes. Primul pas a fost timid, am dus-o unor pitici din clasa zero. Cred că am avut cu toții emoții uriașe. Am întâlnit apoi niște oameni extraordinari, care au pus în scenă o piesă de teatru după cărticica noastră, un joc interpretat de alți copii ceva mai mari”, mai povesteşte fondatorul Asociaţiei Colectiv.

Echipa de supravieţuitori

Deşi proiectul este la început, Eugen Iancu şi echipa lui şi-au propus să ajungă la toţi cei 950.000 de copii din învăţământul primar: „Am încercat ca toate întâlnirile să fie cât mai interactive, să întrebăm, să povestim și să primim întrebări. Iar curiozitatea și dorința de a învața a copiilor sunt uriașe. Echipa este formată din doi-trei membri ai asociației, și atunci când s-a putut, am fost și în echipă mărită, împreună cu tineri actori. Fiecare acțiune a fost urmată de invitații la alte școli. Am fost în București, Timiș, Caraș-Severin, Olt, Pitești, Iași, avem invitații în Constanța, Timișoara. Părinți sau profesori, care află despre acest proiect, îl solicită. La nivel național, sunt circa 950.000 de copii în clasele 0-IV. Sperăm să ajungem la toți”, a mai spus Eugen Iancu.

Cine sunt personajele poveştii

Cele două personaje principale, Șipot-curgător și Licurin-flacără, vor însoți cititorii într-o călătorie presărată cu bătălii aprige. Și, cum orice poveste are lecții extrem de valoroase, copiii vor primi informațiile necesare să transforme orice luptă pe viață și pe moarte într-una cu final de basm, în care binele întotdeauna câștigă.

„Avem nevoie de unități civile locale în sate, în cartiere, în întreprinderi, echipe care să intervină imediat şi care să primească suportul unităților de pompieri în cazul incendiilor ce depăşesc capacitatea echipelor locale de voluntari”

Eugen Iancu

