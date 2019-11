Lecție de viață de la Primăria Câmpulung: înveți mult, câștigi puțin

LuckyBusiness/Getty Images/iStockphoto Close-up of writing hands of students at course Close-up of writing hands of students at course

200 de lei pe an este suma cu care s-au decis autoritățile din Câmpulung Muscel să premieze performanțele elevilor la învățătură. Elevii care obțin media 10 primesc din partea edililor locali „uimitoarea” sumă de 16 lei pe lună pentru merite deosebite. Bursele au fost stabilite într-o ședință de Consiliu Local plină de țipete și chiar înjurături. „Las-o dracu’ de dreaptă”, „Mă dai tu, mă, pă mine afară din partid?” sunt doar câteva dintre lucrurile pe care și le-au strigat politicienii.

Lista burselor a fost aprobată de către consilierii câmpulungeni la începutul acestei luni într-o ședință desprinsă, parcă, din scrierile lui Marin Preda. Deosebirea e că cei de acum nu se întâlnesc în Poiana lui Iocan, ci într-o sală mare, luminată, a primăriei de care se ocupă, unii dintre ei pe salarii de câteva mii de euro. Și au decis pentru 2.844 de elevi câmpulungeni, mulți cu merite deosebite la învățătură, alții cu o situație financiară grea.

Edilul local, salariu de 1.500 de euro

Cu 100 lei pe an au considerat aleșii că ar trebui premiat un locul întâi obținut la o olimpiadă națională și aceeași sumă au stabilit-o pentru câștigătorii la concursuri și competiții sportive. Lucian Ionescu, unul dintre consilieri, și-a atras antipatia colegilor după ce a spus vehement că bursele sunt prea mici.

„S-au făcut niște burse foarte mici și așa am ajuns să nu mai premiem, de fapt, competența în școli. Dăm burse derizorii pentru nota 10 și nu aș mai vrea să mai dăm pentru medii de 8. Prefer să le dăm mai mult celor cu nota maximă”

consilier local

De aici a început cearta între cei aflați în sală și care aveau, teoretic, un scop comun. Unul dintre consilieri i-a reproșat tânărului că face doar politică: „Hai, las-o dracu’ de dreaptă. Ce? Vă e rușine, mă, de partid? Ați dat-o în politică acu’!”, moment în care un alt coleg i-a atras atenția că depășește limita bunului simț. Discuția s-a terminat cu o replică și mai tăioasă: „Și mă dai afară din partid pă mine?”. Cert este că sumele au fost aprobate și copiii vor trebui să se mulțumească, din păcate, cu bursele mici. Despre veniturile celor care conduc primăria se vorbește mult. Conform declarației de avere, primarul Liviu Țâroiu încasează anual un venit de 102.477 lei, adică de o mie de ori mai mult decât bursa unui olimpic. Și nici viceprimarul nu stă mai prost. În fiecare an, duce acasă 73.356 lei din salariul de la primărie.

Bursele stabilite pentru elevii câmpulungeni

Sumele au fost departajate în funcție de rezultatele la școală și de cele la olimpiade sau concursuri. Astfel, premiile în bani pentru performanță sunt: 200 lei pe an pentru media 10; 150 lei pe an pentru media 9,50- 9,99 și 10 la purtare; 50 lei pe an pentru media 8,50-8,99 și 10 la purtare.

În cazul olimpiadelor, bursele sunt de 100 lei pe an pentru locul I la olimpiade naționale şi 80 lei pe an pentru locul II. Nici performanţele sportive nu par să fie mai apreciate de autoritățile locale, care au decis să îi dea 100 lei pe an unui copil care obține locul I la competiții sportive. La fel şi pentru cei care au performanțe cultural artistice. Locul II va fi „premiat” cu 80 de lei, iar locul III, cu 50 de lei.

Autoritățile, fără reacție

Așa cum era normal, am încercat să aflăm de la primarul municipiului Câmpulung Muscel, Liviu Țâroiu, care este modul de calcul al burselor și dacă există o justificare pentru sumele mici. Edilul a răspuns la un singur apel telefonic din cele 5 date în zile diferite și a spus că este foarte ocupat. A cerut să revenim peste o oră și jumătate, lucru pe care l-am și făcut, dar zadarnic.

Consilierii locali au cerut să fie făcută o adresă către școli prin care să afle numărul elevilor cu o situație bună la învățătură. Au spus că e nevoie de o situație clară pentru a le da banii.