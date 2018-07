Liceele de top ar putea introduce admiterea

VICTOR STROE/JURNALUL NATIONAL

În ultimii ani s-a constatat că mai multe licee din țară sunt foarte solicitate de elevi cu medii foarte mari, dar unii dintre cei care au reușit să intre la aceste licee au avut probleme de adaptare. Profesorii propun o revenire asupra modalității de admitere și propun reintroducerea examenului, pentru instituțiile de învățământ de top. În timp s-a constatat că elevii nu sunt consiliați corespunzător și, chiar dacă au rezultate foarte bune în gimnaziu, nu fac față cerințelor, după clasa a noua.

Cele mai multe licee de top sunt în capitală, unde concurența este din ce în ce mai mare, în special pentru clasele de Matematică-Informatică. Anul trecut, la zeci de licee, din București, Cluj, Constanța, Galați și alte orașe, cea mai mică medie de admitere a fost peste 9,50, doar că problemele apar după primul an de studiu, când unii dintre elevi clachează. Cele mai mari probleme le-au avut elevii care au ales un liceu de top, chiar dacă au fost admiși la clase de Matematică-Informatică, fără a avea aptitudini pentru aceste materii. O altă categorie de elevi care nu se adaptează este cea a elevilor veniți cu note foarte mari din mediul rural, care nu au făcut față unor exigențe foarte înalte. „Noi credem că trebuie să se reintroducă prin lege examenul de admitere la liceele foarte bune, mai ales pentru că în acel procent care până acum a fost de 25% din media generală a intrat și muzica, sportul și alte materii care nu au neapărat legătură cu profilul pentru care optează elevul. Cei mai mulți încep să aibă probleme din clasa a zecea, iar în general se întâmplă acest lucru pentru că nu se ține cont de aptitudinile elevului, atunci când alege o clasă de Matematică-Informatică, la un liceu foarte bun. În plus, ar trebui ca admiterea să se dea și la o materie de profil, adică, pentru Matematică-Informatică să se mai dea un examen la o materie din profilul real, fizică sau chimie, de exemplu. Și un alt lucru foarte important este introducerea orientării elevului, pentru a nu se mai ajunge în astfel de situații. Dacă elevul are aptitudini pentru materiile umaniste, nu ar trebui să se ducă la Matematică-Informatică”, a explicat, pentru Jurnalul, Simion Hăncescu, președintele Federației Naționale a Sindicatelor Libere din Învățământ (FSLI).

Directorii pot organiza concurs, dar nu o fac

Chiar dacă directorii instituțiilor de top s-au arătat nemulțumiți de metoda computerizată de repartizare a elevilor la liceu, tot ei refuză să organizeze concurs de admitere, deși legea le permite să aleagă. “Ponderea mediei din gimnaziu a scăzut, iar anul acesta este doar 20% din total. A fost o solicitare din partea directorilor de licee, după ce s-a constatat că subiectivismul este mai accentuat în mediul rural. Liceele pot și acum să organizeze examen de admitere, însă nici anul trecut, nici anul acesta nu s-a întâmplat. Înseamnă o muncă în plus, responsabilitate, dar dacă sunt nemulțumiți de admitere, ar putea să facă un efort suplimentar. Și eu susțin revenirea la concursul de admitere, pentru a se face o departajare corectă”, a explicat, pentru Jurnalul, Ionel Barbu, secretar general al Federației Sindicatelor Libere din Învățământ „Spiru Haret”.

Psihologii susțin că organizarea unui concurs de admitere ar reprezenta un stres în plus pentru elevi, dar dacă atâtea generații au intrat pe baza examenelor de admitere și nu au avut probleme, probabil că și următoarele genedrații s-ar putea adapta și am scăpa de această situație.

Ionel Barbu, secretar general al FSE „Spiru Haret”

În lipsa examenului de admitere, dar și a unei consilieri care să țină cont de aptitudinile elevilor, mulți dintre cei cu potențial uriaș au ajuns în situații foarte grave, după ce au făcut alegeri greșite. Profesorii care se confruntă cu aceste situații spun că metoda fără examen este mult mai nocivă pentru toată lumea decât admiterea prin concurs.

Medii uriașe la colegiile de top. Următorii ani au alte rezultate.

Clasele de matematică-Informatică sunt cele mai căutate

În top se află Colegiul Național Sfântul Sava, din București, unde cea mai mică medie de admitere a fost 9,93, la clasa de Matematică-Informatică bilingv engleză, anul trecut. Pe locul al doilea s-a situat Colegiul Naţional „Gheorghe Lazăr”, cu media ultimului admis 9.86 la Matematică-Informatică, iar pe locul al treilea, Colegiul Național Spiru Haret, unde ultima medie de admitere pentru clasa de Matematică-Informatică bilingv engleză a fost 9,80. În topul este și Colegiul Național de Informatică Tudor Vianu, unde media de admitere pentru clasele de Matematică-informatică a fost 9.68. la Colegiul Naţional „Gheorghe Şincai”, Colegiul Național Mihai Viteazul și Colegiul Național Iulia Hașdeu, la clase cu același profil s-a intrat cu medii peste 9,60, iar la Colegiul Naţional „Grigore Moisil” cea mai mică medie a fost 9.57, în top urmând Colegiul Național Cantemir Vodă, Colegiul Național Bilingv George Coșbuc și Colegiul Naţional „Ion Creangă”, unde mediile au fost peste 9,50. Pe locurile următoare în ierarhia liceelor se clasează unităţile de învăţământ din oraşe precum Constanţa, Cluj-Napoca şi Galaţi.