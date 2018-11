Dealeri de București: prinții cocainei și cerșetorii heroinei

Ultimele statistici ale Poliției arată o realitate sinistră: în capitala României, există copii de 10-11 ani care se droghează. Pericolul apare în special în zonele mărginașe, unde traficul de droguri este singura sursă de venit pentru familii întregi, dezvăluie un ofițer acoperit, infiltrat în rețelele de traficanți. La polul opus, copiii cu posibilităti materiale sunt în pericol pentru că sunt vânați de dealerii de droguri, care vor să facă bani de pe urma lor și să-și extindă piața de vânzare. Bucureștiul este împărtit pe zone de distribuție, în funcție de cât de gros e buzunarul consumatorilor. Traficul de heroină se face în zonele limitrofe, cocaina se vinde în zona cluburilor și a cafenelelor de lux, cannabisul, în campusurile studențești, în parcuri și în școli.

Anul acesta, drogurile nu s-au scumpit, în schimb s-au diversificat. Pentru a fi ușor de plasat și atractive pentru clienți, noile comprimate sunt fabricate sub formă de drajeuri colorate, cu diferite forme și denumiri ale unor mărci celebre. Cea mai cunoscută este pilula whatsapp. Consumatorii cer la bar "un mesaj pe whatsapp", iar cunoscătorii știu ce vor de fapt.

Un comprimat de ecstasy se vinde cu 40-80 de lei, în funcție de cantitate, de locul unde se vinde, de mărimea comprimatului. Un gram de cocaină costă 100 de euro la nivelul consumului. Heroina se vinde cu 50 de euro gramul, iar cannabisul - între 35 și 60 de lei gramul. Cannabisul se vinde de obicei deja preparat în jointuri. O ţigară tunată, pentru studenți, de exemplu, costă între 5 și 20 de lei. Sunt cazuri de elevi care consumă la școală, în timpul orelor, în pauze - în curte, în toaletă.

„Am luat măsuri, în ultimele 3 săptămâni, am fost în sector, am avut întâlniri cu toți directorii, am discutat cu ei, i-am învățat cum să vină către noi pentru a putea contracara acest fenomen, să acționăm împotriva rețelelor care acționează în zona unităților de învățământ. Vrem să mergem către diriginți, care lucrează direct cu elevii. În cazul cannabisului, pericolul constă în dependentă, o dependenţă care se inslalează relativ lent, dar de care se scapă foarte greu. Pericolul e cu atât mai mare, cu cât consumatorii au obiceiul de a combina și cu etnobotanicele, așa apare și riscul intoxicației, pe lângă dependenţă”, explică un comisar din Serviciul antidrog, care acționează în zona Capitalei.

Care este profilul dealerului de droguri din București

Dealerii de ecstasy sunt oameni moderni, tineri, care frecventează cluburile, cercurile high life, sunt oameni așezați, cu studii superioare, sunt persuasivi, atractivi. Polițiștii au depistat și multe situații de tip “lover boy”. Altfel spus, dealerul convinge persoane de sex feminin să vândă droguri cu promisiunea că vor cheltui împreună sumele obținute.

Dealerul de cocaină provine din zona de high life, este un individ cu siguranță financiară, o persoană nu neapărat tânără, sărită de 30 de ani, care are acces la anumite medii. Nu oricine își permite să consume un gram 100 de euro. Sunt bucureşteni care consumă zilnic și 3-4 grame de cocaină, asta înseamnă 300-400 de euro. Nu oricine ajunge în preajma acestor oameni. Dealerul trebuie să fie de mare credibilitate, să fie o persoană cunoscută. Între consumator și traficant există o încredere reciprocă. Oricând, dealerul poate divulga identitatea unei vedete care se droghează. Şi invers, la fel, identitatea dealerului poate fi divulgată, iar acesta să fie prins în flagrant. De aceea, contează foarte mult să se stabilească între ei o relație de încredere.

În privința cannabisului, avem un segment larg de dealeri. Sunt chiar minori care frecventează anumite cercuri adolescentine și distribuie drogurile. În general, e vorba de studenți sau chiar tipi trecuți de 30 de ani, așezați, vizibili, cu studii superioare.

Când vorbim de heroină, intrăm în zona dealerilor care au săvârşit infracțiuni, cunoscuți Poliției, fără posibilități materiale. Rețelele de traficanți de heroină sunt bazate pe criteriul de familie. Heroina se vinde în cartiere mărginaşe - Berceni, Tei-Toboc, Iuliu Maniu în capăt, Bucureștii Noi. Sunt oameni fără studii, care își angrenează familia, trăiesc din traficul de droguri. În multe cazuri, sunt și consumatori, au intrat în rețea determinați de alți dealeri. Transportă și distribuie heroină pentru a-și asigura doza zilnică.

Muncă în folosul comunității, pentru cantități mici găsite în buzunar

Oricine vede pe cineva consumând droguri sau asistă la o tranzacţie poate suna la 112. Intervin polițiștii antidrog sau jandarmii, care au și acest atribut. Serviciul antidrog face evaluarea și stabilește strategia ulterioară de intervenție în rețea împreună cu ofițerii DIICOT. Șoferii prinși drogați la volan sunt duși la cel mai apropiat spital, dacă echipajul recunoaşte simptomele. Unităţile sanitare au aparate pentru depistarea consumului de stupefiante, se fac teste și se prelevează și probe de sânge. În România, nu se pedepsește consumul de stupefiante, dar se pedepseşte deţinerea. Dacă persoana aflată sub influența drogurilor mai are asupra sa o cantitate cât de mică din drogul consumat sau din altul, i se întocmește dosar penal, în urma testelor de laborator. În funcție de substanța identificată la teste, se poate ajunge la renunțarea la urmărire penală și obligarea la efectuarea de muncă în folosul comunității. Oricum, fapta rămâne în cazierul judiciar.

Jurnalul: Există agenți infiltrați în cluburi?

Ofițer Antidrog: În foarte multe cazuri, acționăm cu ofițeri astfel pregătiți. Noi nu vânăm consumatorii de droguri. Important este să ajungem în sus, pe rețea, la transportatori, la cei care introduc stupefiantele în ţară și le distribuie la dealerii secundari. Ideal este să capturăm în flagrant o cantitate importantă. Scopul nostru este să scoatem cantităţi cât mai mari de droguri de pe piaţă, tocmai pentru a nu ajunge la consumatori. Sunt anchete care au durat câteva zile, s-au materializat foarte repede datorită probelor evidente, dar sunt și anchete care au durat ani întregi. Vorbim de cantități mari de droguri care au tranzitat România venind dinspre Turcia și Afganistan, heroină, de exemplu, având ca destinație Marea Britanie. În cea mai recentă operațiune antidrog, luna trecută au fost capturate 1.000 de comprimate de ecstasy, unul dintre cele mai periculoase droguri sintetice existențe pe piață neagră din țara noastră. Efectul unui comprimat de ecstasy apare la 20-30 de minute după înghițire și dispare după aproximativ două ore. Combinația cu alcoolul dublează pericolul: consumatorul are vedenii şi distorsiuni auditive, își pierde controlul, i se deformează percepția spațiului. Consumul de ecstasy poate avea urmări grave, de la stări de leșin și amețeală, confuzie și scădere în greutate, până la depresie, paranoia și comportamentul agresiv.

Nu toți dealerii sunt consumatori. Cei care consumă sunt mai ușor de prins, pentru că dependența le creează o stare de instabilitate. Cei care doar distribuie și nu consumă sunt raționali, sunt atenți, au o putere mai mare asupra celorlalţi, o mai bună capacitate de a convinge și pe alții să intre în rețea.

Când e vorba de o tranzacție importantă, cu o sumă mare de bani, traficanții nu au nicio reținere să acționeze într-o anumită zonă. Își dau întâlnire inclusiv în stațiile de metrou, nu doar în zone mărginașe.