Magie în aer şi acrobaţii uluitoare

Bucharest International Air Show& General Aviation Exhibition, cel mai mare show aerian din România, se va desfăşura pe 28 iulie 2018, la Aeroportul Internaţional Bucureşti Aurel Vlaicu și Romaero.

Această a zecea ediţie este dedicată Centenarului Unirii şi reuneşte 150 de aeronave civile şi militare, în evoluţii aeriene şi expoziţii pe aeroport, dar şi peste 100 de piloţi şi paraşutişti. În cadrul spectacolului, așii aviației din România, Turcia, Polonia, Ungaria, Marea Britanie, Germania, SUA, Grecia, Austria, Italia, Spania, Cehia și Lituania vor încânta spectatorii cu acrobații aeriene și demonstrații de elită. "Peste 20 de jurnaliști și mulţi alţi plane-spotteri de peste hotare se alătură celor din București și din țară. Interesul din partea pasionaților, dar și a publicului larg, este foarte mare, iar așteptările sunt pe măsură", spune Valentin Iordache, purtătorul de cuvânt al aeroportului Otopeni.

Spectatorii vor putea urmări în evoluții aeronave supersonice F 16 Fighting Falcon, Saab Jas 39 Gripen, F 15 Eagle și Eurofighter Typhoon. Printre avioanele expuse pentru public pe Aeroportul Băneasa, va fi și aeronava Boeing E-3A Sentry AWACS, aflată sub comanda NATO. În acelaşi timp, elita Forţelor Aeriene Române va realiza demonstrații la manşa aeronavelor F-16 Fighting Falcon, IAR 316 B, IAK 52, IAR 330 PUMA, C 130 Hercules și C 27 Spartan. La individual, participă și celebrul pilot lituanian Jurgis Kairys, multiplu campion mondial la acrobaţie aeriană.

În acest an starurile evenimentului sunt ”supersonicii” Turkish Stars, care reprezintă Forţele Aeriene ale Turciei şi sunt unica formaţie din lume ce evoluează cu 8 avioane de luptă supersonice. În premieră, la BIAS 2018 vor participa ”magicienii” White Red Sparks, acrobaţii Forțelor Aeriene ale Poloniei, care evoluează cu 6 aeronave PZL TS-11 Iskra.

Important pentru spectatori

vor participa 150 de aeronave civile și militare, în evoluții aeriene și expuse la sol;

100 de piloți și parașutiști de elită

participanți din 13 țări

organizatorii nu asigură loc de parcare, este recomandat să folosiţi mijloacele de transport în comun

Spectatorii vor putea vizita General Aviation Exhibition

Evenimentul se desfăşoară între orele 9:00 şi 21:00



Așteptăm, ca de obicei, mult peste 100.000 participanți, și, dacă vremea va fi favorabilă, chiar peste 150.000 pe parcursul întregii zile.

Valentin Iordache, purtător de cuvânt Otopeni

Printre participanți se numără, de asemenea, nume consacrate din elita aviației românești, din cadrul Școlii Superioare de Aviație Civilă.