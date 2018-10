Marş comemorativ pe ritmuri de chitară: "Atunci când știm că toți cei 65 ne ascultă"

Totul s-a schimbat! Acest lucru ţi-l poate spune oricine a fost afectat de momentul Colectiv, fie că vorbim despre victimele incendiului, rudele lor, sau chiar trupele de muzicieni care au concertat acolo. Cu greu au putut trece peste şoc. La trei ani de la teribila tragedie, câteva mii de oameni din Bucureşti şi alte oraşe mari ale ţării ies azi în stradă pentru a demonstra că vor să lupte în continuare pentru a face dreptate tuturor tinerilor nevinovaţi care au pierit în acea fatidică noapte.

Eugen Iancu, preşedintele Asociaţiei Colectiv GTG 3010 şi tatăl lui Alexandru Iancu, tânărul de 25 de ani care a murit pe 21 noiembrie 2015, este cel care s-a ocupat de organizarea marşului denumit sugestiv Marşul Chitarelor: "Muzica atinge coarda sensibilă a sufletului fiecărui om. Toți o avem. Poate nu este vizibilă, dar știm că există. Când sufletul se înalță, ne ajutăm de coarde de chitare și vorbim cu ei. Atunci știm că toți cei 65 ne ascultă. La sfârșit de octombrie cântăm împreună", transmit organizatorii celor care vor să participe.

Întrebări fără răspunsuri

Într-o postare recentă pe o reţea de socializare, Eugen Iancu explică ce a învăţat el în cei trei ai scurşi de la producerea tragediei: "Mai știți? Este ziua care a produs moartea a 65 de tineri ieșiți în centrul capitalei europene București, să vadă un concert. Este ziua care ne a confirmat că spațiile publice funcționează fără autorizații de orice fel, doar cu balcanica șpagă cerută și primită de funcționari publici. Este ziua în care am făcut cunoștință cu politicul idiot, corupt, mincinos, lăudăros, nepriceput, laș, hoț și criminal. Este ziua în care am primit confirmarea faptului că salvatorii sunt doar prea mult PR. Este ziua în care am constatat cu durere că medicii sunt doar simpli cetățeni ai patriei, puțin mai școliți, dar la fel de mici ca noi toți. Atunci am aflat și că Dumnezeu nu este al nostru, al tuturor. Trebuie să îți iubești aproapele ca pe tine însuți", a scris bărbatul pe o reţea de socializare.

Octombrie este și va fi luna Colectiv, luna vinovăției noastre și totuși luna speranței noastre. Este luna care ne oferă prilejul să ne schimbăm. Poate deveni luna renașterii noastre - Eugen Iancu