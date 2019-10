Marş în Bucureşti şi alte trei mari oraşe împotriva violenţei asupra femeilor

Marşul "Împreună pentru siguranţa femeilor", ediţia a V-a, va avea loc sâmbătă în Bucureşti şi alte trei mari oraşe din ţară - Cluj-Napoca, Iaşi şi Timişoara, informează Centrul FILIA, într-un comunicat transmis AGERPRES.



Reţeaua pentru prevenirea şi combaterea violenţei împotriva femeilor organizează acest marş pentru a-şi arăta solidaritatea cu femeile supravieţuitoare ale violenţei şi pentru a menţine presiunea publică necesară pentru respectarea drepturilor femeilor şi fetelor, precizează sursa citată.



În Bucureşti, marşul se va desfăşura pe traseul Piaţa Universităţii (Parcul Colţea) - Piaţa Romană - Piaţa Victoriei şi va reuni atât reprezentanţi ai organizaţiilor neguvernamentale din domeniul prevenirii şi combaterii violenţei împotriva femeilor, precum şi persoane care doresc să transmită un mesaj de solidaritate cu victimele violenţei de gen.



Evenimentul de anul acesta se va desfăşura sub sloganul "Credeţi-ne!", aducând în prim plan nevoia femeilor de a avea încredere pentru a ieşi din relaţiile abuzive sau pentru a reclama actele de hărţuire sau viol - au nevoie de încredere în forţele proprii, încredere că familia nu le va judeca şi nu le va acuza pe ele pentru agresiunea partenerilor, încredere că nu vor suferi repercusiuni, încredere că poliţiştii şi judecătorii le vor crede.



Prin această acţiune, Reţeaua VIF îşi propune să semnaleze autorităţilor necesitatea finanţării programelor de prevenţie, conştientizare şi educaţie, a includerii în bugetele locale a fondurilor pentru servicii sociale, publice şi neguvernamentale, necesare supravieţuitoarelor violenţei şi pentru adăposturile de urgenţă, importanţa formării continue a personalului din poliţie, medicină legală, servicii sociale pentru a putea interveni cât mai eficient în cazurile de violenţă împotriva femeilor.



Organizaţiile membre ale Reţelei VIF consideră că identificarea şi tratarea cu prioritate a cazurilor de acte sexuale cu minore trebuie să fie o urgenţă pentru autorităţi, la fel şi înfiinţarea centrelor specializate pentru cazurile de violenţă sexuală, cu personal specializat care să acţioneze în interesul victimelor, prin consiliere psihologică şi consiliere legală.



Potrivit datelor citate în comunicat, în România, una din patru femei a fost agresată fizic sau sexual de partenerul său sau de fostul partener cel puţin o dată în viaţă (European Union Agency for Fundamental Rights, 2014). În primele şase luni ale anului 2019 au avut loc 11.896 de infracţiuni din sfera violenţei domestice, iar în prima jumătate a anului 2019 - 3.616 ordine de protecţie provizorii au fost emise de poliţişti şi 3.520 de ordine de protecţie au fost emise de instanţele de judecată. Din 38.445 de fapte de violenţă în familie sesizate la poliţie în 2018 au ajuns în instanţă doar 3,5% adică 1.360 de inculpaţi, în scădere faţă de anul 2017.



Reţeaua pentru prevenirea şi combaterea violenţei împotriva femeilor este formată din 25 de organizaţii neguvernamentale şi are scopul de a promova drepturile femeilor, de a proteja victimele violenţei de gen şi de a combate discriminarea de gen.

AGERPRES