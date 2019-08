Maşinile abandonate, greu de ridicat de pe străzi

Autoritățile din Pitești încearcă să scape de rablele de pe străzi de 2 ani. 130 de autoturisme abandonate ar trebui ridicate din parcări și din alte locuri publice ale oraşului. De la intrarea în vigoare a legii, unii proprietari au decedat, iar polițiștii trebuie să le caute moștenitorii ca să nu someze morții. Timp de un an se strâng dovezi pentru a scăpa de rable. Practic, agenții de la Poliţia Locală au un dosar cu zeci de file pentru fiecare autoturism abandondat, iar asta ne costă.

Autoritățile din Pitești spun că încearcă să scape de rablele abandonate pe străzi de 2 ani. Atunci s-a dat o decizie a Consiliului Local prin care se stabilea unde pot fi duse, într-un spațiu amenajat la ieșirea din oraș, iar apoi la centrele de fier vechi. Însă traseul pe care trebuie să-l străbată până se ajunge acolo durează un an și jumătate. Începe din momentul în care un localnic, sau chiar polițistul local, vede un autoturism ce pare abandonat. Dar nu îl ridică imediat.

Poliţistul urmăreşte maşina timp de 1 an

Legea îl obligă pe poliţist să stea cu ochii pe rablă timp de 12 luni. Lunar, agentul fotografiază mașina, face un proces verbal, audiază un martor care să declare faptul că autoturismul nu s-a mișcat deși, în cele mai multe situații, starea tehnică a mașinii nici nu ar permite așa ceva. Abia după ce expiră termenul, vine prima somație către proprietar. E anunțat că are la dispoziție 10 zile să ia mașina. Apoi vine a doua somație. Asta în marea majoritate a cazurilor, pentru că oamenii o ignoră pe prima. Încă 5 zile în care rabla stă într-un loc public. Urmează sancțiunea, care poate fi cuprinsă între 1.000 şi 2.000 de lei, și o adresă către Primărie pentru ca edilii să le aprobe polițiștilor să ridice rabla. Și o așteptare de 30 de zile.

Proprietarii decedați, căutați la primării

„Au fost și situații în care proprietarii au murit așa că am făcut identificarea și am somat moștenitorii. Acolo unde au existat, pentru că sunt și situații în care cei care moștenesc nu fac succesiunea. Așadar, legal, nu îi putem trimite urmașului nicio hârtie, așa că trebuie o decizie a Primăriei să o putem ridica. Multora, care sunt bătrâni, le-am plătit chiar noi transportul. Mai avem și mașini puse sub sechestru în diferite dosare penale”, ne-a povestit Dan Murariu, șeful Serviciului Rutier din cadrul Poliției Locale Pitești.

Rable „de suflet”

Rămas fără rablă, un piteștean a vrut să își ia mașina înapoi, dar trebuia să achite taxa de ridicare și transport. Pentru că nu avea bani, omul s-a gândit să facă o chetă online și prietenii de pe contul de socializare au donat pentru recuperarea rablei. Piteșteanul a justificat spunând că a fost prima lui de mașină și este un obiect „de suflet”.

„Sunt fel de fel de locuri pe care ar trebui să le eliberăm. De exemplu, două astfel de mașini sunt în fața Parchetului Argeș în semn de protest al proprietarului pentru un dosar și nu le putem lua”, explică Dan Murariu, Poliţia Piteşti