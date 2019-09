Medic în greva foamei la Ministerul Sănătății

Medic stomatolog în Timișoara și avertizor de integritate, dr. Mihaela Cuțui a anunțat, ieri, că intră în greva foamei în fața Ministerului Sănătății, începând de astăzi și „până la rezolvarea revendicărilor”. Medicul face acuzaţii grave la adresa conducerii Colegiului Medicilor Stomatologi România (CMSR) şi spune că recurge la acest gest extrem, deoarece a „epuizat toate căile de atac și de informare către autoritățile statului român”.

Mihaela Cuţui şi-a anunțat intenția de a intra în greva foamei, printr-o scrisoare deschisă publicată ieri dimineaţă, şi spune că face acest lucru din cauza „încălcărilor grave ale legii de către actuala conducere a Colegiului Medicilor Stomatologi România, modificărilor legislative nestatutare și ilegale care au dus la restrângerea drepturilor medicilor practicieni în scopul centralizării puterii în mâna unui grup de persoane care au confiscat acest Colegiu condus de președinta Ionescu Ecaterina”.

Medicul precizează că, mai bine de un an şi jumătate a sesizat degeaba autorităţile cu privire la încălcările repetate ale legii. „Am sesizat fapte grave şi am prezentat date concrete cu dovezi. La această oră situația a devenit explozivă. Acest grup constituit în cadrul Colegiului Medicilor Stomatologi România sub conducerea preşedintei dr. Ecaterina Ionescu, speculând lipsa de reacție în spiritul legii a Ministerului Sănătății, comite abuzuri peste abuzuri, încercând prin hărțuire și teroare să intimideze pe cei care am dezvăluit public aceste încălcări ale legii”, afirmă medicul în scrisoarea deschisă.

Reamintim că avertizorii de integritate au tocmai acest rol de a sesiza încălcări ale legii, ale deontologiei profesionale sau ale principiilor bunei administrări, eficienţei, eficacităţii, economicităţii şi transparenţei şi, conform regrementărilor europene, autorităţile trebuie să-i protejaţi de represaliile din partea angajatorilor.

Prin modificarea unor regulamente interioare ale CMSR, spre exemplu, au fost încălcate două legi de referinţă: Constituţia României şi Legea Sănătăţii (L 95/2006), avertizează medicul.