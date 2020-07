Medic: Testați anticorpii pacienților vindecați de COVID-19

NNK/MTI/MTVA Budapest, 2020. m Budapest, 2020. m

În timp ce în România se înregistrează noi recorduri în pandemia de COVID-19, atât în privința îmbolnăvirilor, cât și a morților, autoritățile continuă să ignore o resursă naturală valoroasă, care poate salva viața acestor bolnavi: plasma hiperimună provenită de la pacienții vindecați. Ieri, după ce prezentatoarea TV Andreea Esca a spus că starea de sănătate a soțului ei, Alexandre Eram, s-a îmbunătățit considerabil după ce a fost tratat cu plasmă, un medic cunoscut, care a trecut, de asemenea, prin infecția cu noul coronavirus, i-a cerut ministrului Sănătății testarea gratuită a tuturor pacienților vindecați de COVID-19, printr-un program național, pentru determinarea nivelului de anticorpi specifici. Foștii bolnavi pot deveni donatori de plasmă hiperimună.







„Din păcate, situația se agrava. La un moment dat mi-a scris Alex (n.r. soțul prezentatoarei Andreea Esca) un mesaj, pentru că nu mai putea să vorbească, și mi-a spus: nu știu ce să fac, mă simt rău, din ce în ce mai rău și mi se propune să fac această transfuzie cu plasmă de la bolnavi, pentru că altfel va fi mult mai rău. Sigur că avea dubiile lui, pentru că e vorba de o transfuzie și te gândești la tot felul de lucruri, însă am spus da, da, spune da și hai să facem asta pentru că lucrurile se văd că nu merg înspre bine. Ceea ce s-a și întâmplat și am făcut foarte bine că am făcut această alegere, pentru că a început să i se îmbunătățească considerabil starea de sănătate” , a declarat Andreea Esca, luni seara, în cadrul unui interviu TV.



Medicul Dan Grigorescu, de la Spitalul Clinic Județean de Urgență Brașov, susține că mai multe personalități au beneficiat de terapia cu plasmă hiperimună, iar doi dintre cei tratați prin transfuzie cu plasmă provenită de pacienți vindecați de COVID-19 sunt Alexandre Eram și ÎPS Pimen al Sucevei și Rădăuțiului. Însă „acest tip de terapie se adresează tuturor cazurilor grave, nu doar personalităților” și, pentru a avea suficientă plasmă hiperimună pentru toți pacienții care ar avea nevoie, autoritățile ar trebui să îi depisteze pe cei care au făcut anticorpi în urma infecției.



„Vă rog public să declanșați mecanismul instituțional de care dispuneți în calitate de Ministru al Sănătății pentru a iniția un Program Național de evaluare a imunității tuturor pacienților infectați și vindecați de COVID-19, prin testarea gratuită pentru aceștia a nivelului de anticorpi specifici. (...) Descoperirea fiecărui nou subiect având posibilitatea de a deveni donator de plasmă nu trebuie ratată. Pentru că dă o șansă unui alt nefericit afectat de această boală pervers de necunoscută încă”, îi cere dr. Grigorescu ministrului Sănătății, precizând că acesta poate pune în aplicare propunerea sa în scurt timp. „Puteți porni chiar de la mine. Eu, din postura de medic infectat și vindecat, mă ofer să mă înscriu benevol în acest viitor program, în beneficiul viitorilor pacienți gravi”, mai spune medicul brașovean.



„M-am rugat de autorități, aproape le-am implorat”



Doctorul Dan Grigorescu nu este singurul care a încercat să urnească Ministrul Sănătății pentru a colecta și utiliza plasma sanguină cu anticorpi de la foștii bolnavi.

„Plasma convalescentă salvează vieți! O spun de la începutul crizei sanitare. Am încercat pe cât posibil să ajut statul, am donat aparate moderne de colectare de plasmă și am dat altele în folosință gratuită, în toată țara. M-am rugat de autorități, aproape le-am implorat, să le folosească și să facă promovare pentru colectarea de plasmă de la foștii bolnavi COVID-19. Acest lucru nu s-a întâmplat decât într-o palidă formă. Am dorit să continuăm colaborarea cu statul român, în multe alte aspecte, pentru a pune România pe harta beneficiarilor de medicație anti-COVID-19, pe bază de imunoglobulină. Nu am primit nici un răspuns de la Ministerul Sănătății, astfel că azi România colectează foarte puțină plasmă convalescentă. Mă bucur că plasma convalescentă i-a salvat viața soțului Andreei Esca, așa cum se întâmplă în cazul multor bolnavi de Covid-19 din România și din întreaga lume”, afirmă Florin Hozoc, directorul unei firmei care a donat 18 aparate de recoltare a plasmei. Acesta a mai făcut o ofertă de sponsorizare către statul român, pentru încă 32 de astfel de aparate, însă nu a mai primit niciun răspuns.



„Încă nu e prea târziu ca autoritățile române să își schimbe atitudinea și să acționeze cu mai multă hotărâre pentru a avea suficientă plasmă convalescentă la dispoziție”, a adăugat Hozoc.



Trei recorduri negative au fost întregistrate, ieri, în pandemia de coronavirus: cei mai mulți pacienți la Terapie Intensivă (297), cele mai multe îmbolnăviri înregistrate într-o zi (994) și cele mai multe decese (36).