Mesajul românilor lăsați fără medicamentul vital: „Suntem disperați”

Își găsesc medicamentul pe sub mână, prin cunoștințe sau se împrumută între ei. Este ceea ce trăiesc de mai bine de două luni dependenții de Euthyrox, tableta care substituie funcția glandei tiroide. Un cadru didactic ne-a mărturisit că se teme pentru viața sa, în lipsa tratamentului. A avut cancer, iar acum are de trecut acest șoc. După ce, mai multe luni, a dat vina pe pacienți, spunând că Euthyrox lipsește din farmacii din cauza bolnavilor care își fac stocuri, Agenția Națională a Medicamentului a anunțat public că a început o investigație legată de medicament, la producător și la distribuitori.

În 2013, Ioana Nedelcu a fost anunțată de medici că are cancer. A fost nevoie să îi fie extirpată glanda tiroidă și asta a făcut-o dependentă de un medicament, Euthyrox. În lipsa tiroidei, ar trebui să o ajute mai multe grame de levotiroxină, substanța activă a Euthyroxului, pe zi. Și s-a împăcat imediat cu acest lucru, până în momentul crizei. „Singurele momente în care făceam pauză erau săptămânile dinaintea curelor de ion radioactiv. Procotolul medical cerea să nu mai iau pastila trei săptămâni și simțeam diferența. Eram foarte obosită, aveam stări de nervozitate. Cu asta se confruntă toți cei care nu au glanda tiroidă din diferite motive, iar acesta este singurul medicament pe care îl putem lua. Am mers la mai multe farmacii și nu l-am găsit. Am colegi care i-au rugat pe părinți să le găsească. Am reușit prin cunoștințe. Am rugat și un prieten din Germania, dar acolo se dă cu rețetă, iar acum nu avem acces la medicii de familie, din cauza pandemiei. Nu am primit explicații, doar ne spune toată lumea că va apărea pe piață”, spune Ioana Nedelcu.

Dublă lovitură pentru bolnavi

Oamenii care sunt dependenți de acest medicament spun că le este acum și mai greu din cauza pandemiei. Ca și Ioana Nedelcu, mulți dintre ei au imunitatea scăzută și se tem să mai iasă din case din cauza virusului SARS Cov 2. „Doar soțul meu s-a ocupat de tot. Nu am mers nici la cumpărături, de frică să nu iau virusul. Dar voi merge la școală când va începe. Am clasa a VIII-a și eu nu îmi las copiii, țin ore online cu ei și voi merge să fiu alături de ei. Realitatea pură este că ne calculăm foliile pe care le mai avem. Eu acum mai am o folie de 100 mg și jumătate din cea de 25 de mg. La fel ca mine fac mii de oameni care aud doar că o să iasă pe piață”, spune cadrul didactic.

IDEE

Singurul lucru pe care îl pot face pacienții este să își lase prescripțiile medicale la farmacii, unde pot fi păstrate timp de 48 de ore, iar acestea să le transmită distribuitorilor, în speranța că le vor onora comanda.

„Pe noi nu ne aude nimeni?”

În așteptarea „minunii”, oamenii închiși în case își strigă disperarea pe rețelele de socializare. Tot aici au organizat și proteste virtuale.

„Pe noi nu ne aude nimeni? Nu găsim Euthyrox, viața noastră depinde de acesta. Nu toată lumea moare de COVID!”, „De când a apărut în țară această problemă cu COVID, aceste medicamente au dispărut din farmacii și starea mea de sănătate s-a înrăutățit! Am nevoie urgentă de aceste medicamente!” și „Ce face statul pentru toți ceilalți bolnavi care mor cu zile, alții decât bolnavii de coronavirus? Îmi răspund singură: nimic!”, sunt doar câteva dintre miile de strigăte de ajutor ale bolnavilor.

Complici la criză

Abia acum, după trei luni în care sute de oameni panicați au făcut sesizări zilnic, Agenția Națională a Medicamentului și Dispozitivelor Medicale (ANMDMR) a anunțat că va face verificări, atât la nivelul companiei care deține autorizația de punere pe piață a Euthyrox, cât și la nivelul distribuitorilor angro, „privind respectarea obligației de serviciu public, conform prevederilor art. 699 pct. 19 și art. 804 alin (2) din Legea 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății”.

Conform legii, ANMDMR are obligația de a monitoriza piața de medicamente și de a lua toate măsurile necesare, inclusiv sancțiuni, pentru a asigura accesul neîntrerupt al pacienților la tratamentul de care au nevoie.

Reamintim că amenzile prevăzute de lege pentru producătorii și distribuitorii care nu respectă obligația de serviciu public – adică asigurarea unor stocuri suficiente dintr-un medicament pentru o perioadă de un an, din momentul în care aceștia anunță autoritățile că întrerup aprovizionarea din motive comerciale – au valori cuprinse între 2.000 și 20.000 de euro.

Val de bolnavi de tiroidă?

Totodată, agenția susține că la începutul acestui an consumul de Euthyrox a crescut brusc. „Potrivit datelor ANMDMR, consumul de levotiroxină a crescut cu până la 50% în perioada ianuarie-februarie 2020, comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut, motiv pentru care agenția a solicitat companiei producătoare, Merck, suplimentarea cantităților disponibile pentru piața românească”, a transmis ANMDMR.

Ceea ce ar înseamna că România se confruntă cu o nouă problemă de sănătate publică – o explozie a numărului de bolnavi de tiroidă – a cărei cauză ar trebui cercetată de urgență de către Ministerul Sănătății.