Metroul din Drumul Taberei ar putea fi gata la jumătatea anului viitor

Metroul din Drumul Taberei ar putea fi dat în folosinţă anul viitor, la sfârşitul semestrului I - începutul semestrului II, arată noile estimări ale directorului general interimar al Metrorex, Mariana Miclăuş.

"O estimare este anul viitor - sfârşitul semestrului 1 - începutul semestrului 2. Sperăm să reuşim să finalizăm tot ce s-a început", a afirmat joi aceasta, întrebată de jurnalişti când crede că bucureştenii vor putea circula cu metroul în Drumul Taberei.



Ea a subliniat că a preluat mandatul de doar două zile şi încă nu s-a întâlnit cu constructorul, însă a dat asigurări că va face o vizită pe şantier să vadă stadiul lucrărilor şi că se vor face din nou comandamente.



"Noi ne dorim să finalizăm lucrările. Lucrările sunt finalizate în proporţie de 87%, dar mai sunt fronturi neatacate. Personal, împreună cu colegii mei, voi face o vizită pe şantier. O să avem din nou comandamente. Am preluat mandatul de două zile şi voi participa la comandamente", a menţionat Mariana Miclăuş.



La rândul său, liderul USLM, Ion Rădoi, a atras atenţia asupra faptului că "dacă în iulie anul viitor o să avem metrou în Drumul Taberei - Ghencea e încă bine".



"Eram în 2011 în faţa dumneavoastră, a reprezentanţilor mass-media şi spuneam atunci când s-au făcut asigurări că în 2015 o să avem metrou în Drumul Taberei - Ghencea că dacă va fi în 2020 e bine. Şi am fost întrebat de un coleg de-al dumneavoastră.: 'Dar ce domnule, eşti Silviu Brucan de vii cu previziuni? Nu. Eu ştiu următorul lucru: că vin banii de la Banca Europeană de Investiţii, că au venit banii din Japonia - ăia au fost bani care au fost pentru proiectare, pentru consultare. Trebuie să vină şi statul român cu diferenţa. Din datele pe care le am eu din punct de vedere tehnic, dacă în iulie anul viitor o să avem metrou în Drumul Taberei - Ghencea e încă bine", a spus Rădoi.



Întrebată dacă măcar la următoarea aniversare, de 41 de ani de la darea în folosinţă a metroului bucureştean, garantează cu mandatul că se va circula cu metroul în Drumul Taberei, Mariana Miclăuş a răspuns glumind: "Vă garantez, pentru că mandatul meu actual este de 4 luni".



