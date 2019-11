Ministrul Educaţiei spune că în două săptămâni i se va prezenta raportul privind „tăierea hârtiilor” din sistemul preuniversitar

Ministrul Educaţiei şi Cercetării, Monica Anisie, a anunţat că în două săptămâni i se va prezenta raportul privind „tăierea hârtiilor” din sistemul de învăţământ preuniversitar.

„De curând, am luat o decizie în ceea ce priveşte tăierea hârtiilor din sistemul de educaţie preuniversitar, am spus şi repet că voi lua întotdeauna o decizie punându-mi întâi întrebarea: «Ce aduce bun decizia mea pentru copilul din clasă sau din amfiteatru?» Mi-am pus această întrebare şi mi-am dat răspunsul - îngroparea profesorului în acele hârtii, de fapt, acum înseamnă că nu poate să vă acorde vouă tot timpul necesar pentru predare, învăţare, evaluare şi am dat răspunsul la această întrebare prin decizia de a constitui la nivelul ministerului o comisie în care să apară atât profesorii de la catedră, cât şi persoanele care cer acele hârtii, să vedem până la urmă la ce decizie vor ajunge cei din comisie, ca în două săptămâni să-mi prezinte raportul şi, prin consultare publică, adică vă invit şi pe dumneavoastră la această consultare, să eliminăm tot ceea ce este în plus, tot ce îl împovărează pe profesor şi nu-l lasă să vă acorde atenţia cuvenită”, a spus Anisie, duminică, la un eveniment organizat de Alianţa Naţională a Organizaţiilor Studenţeşti din România (ANOSR) şi Consiliul Naţional al Elevilor (CNE).

Întrebată de jurnalişti ce hârtii o deranjau pe ea în calitate de cadru didactic, ministrul Educaţiei a menţionat că nu ar vrea să influenţeze decizia celor care se află în acea comisie, ca atare va prezenta părerea sa după ce va veni raportul.

„În 2016 am iniţiat tăierea comisiilor, pentru că erau o mulţime de comisii inutile, 24 la număr în cadrul unei unităţi de învăţământ prevăzute numai în Regulamentul de organizare şi funcţionare, dar mai erau şi altele pe care le mai inventau directorii unităţilor de învăţământ sau inspectorii din inspectoratele şcolare, prin urmare, în acea perioadă (...) am ajuns la cele şapte comisii care sunt prevăzute de alte legi decât Legea educaţiei naţionale”, a precizat Anisie.

Ea a menţionat că este la curent cu tot ce se întâmplă în mediul universitar şi preuniversitar. „Voi sunteţi cei care veţi duce mai departe ceea ce înseamnă România. Construcţia unei Românii înseamnă raportare la principii, la valori, la respectarea legii. (...) Am dedicat acest mandat vouă, vouă vă dau tot sprijinul meu, sunt convinsă că vom construi lucruri frumoase împreună. (...) Sunt profesor de limba şi literatura română la un colegiu naţional din Bucureşti, ştiu toate problemele sistemului, cred că sunt la curent cu tot ce se întâmplă atât în mediul preuniversitar, cât şi în cel universitar şi cred că ar fi bine să nu ne mai uităm la trecut şi să ne concentrăm asupra viitorului. Eu sunt persoana care îşi doreşte ca atunci când (...) cineva constată că există o situaţie critică (...) nu doar să semnaleze, ci să propună şi o soluţie”, a adăugat ministrul Educaţiei.

