Ministrul Muncii: Pilonul II de pensii nu va fi modificat,dar 0,5% din comisionul firmelor va merge către Casa de Pensii

Noua Lege a pensiilor nu prevede modificarea Pilonului II, însă 0,5% din comisionul încasat de firmele din acest sector va merge către Casa Naţională de Pensii, a declarat, vineri, ministrul Muncii şi Justiţiei Sociale, Olguţa Vasilescu, într-o conferinţă de presă.



"Singura modificare care vizează Pilonul II este referitoare la procentul de transfer. La ora actuală, firmele percep un comision de transfer de 2,5%. Din acest comision de transfer, 0,5% îi va reţine de acum Casa Naţională de Pensii, pentru că ei fac toată munca. Ei colectează banii, ei virează mai departe, ei fac toată partea de documentaţie, e normal să aibă măcar 0,5%. Din punctul meu de vedere, ar fi fost echitabil ca procentul să fie şi mai mare", a susţinut ministrul.



Ea a subliniat că nu vor fi afectate cu nimic pensiile din Pilonul II şi nu va fi modificată contribuţia de 3,75%.



"Am văzut în spaţiul public şi informaţii că da, cresc pensiile, dar le vor impozita altfel, adică va fi mai mult de 10% pentru pensiile de peste 2.000 de lei. Nu, exclus aşa ceva! Nu am luat în calcul, nu avem în programul de guvernare, deci va rămâne fix aşa cum este acum", a susţinut ministrul.



Totodată, în ceea ce priveşte posibilitatea celor cu pensie minim garantată de a opta să primească indemnizaţie socială, Vasilescu a precizat că se urmăreşte ca nimeni să nu piardă bani după recalculare.



"Pensia celor care au cotizat mai puţin de 15 ani va fi recalculată şi, dacă din calcule reiese că ar avea o pensie mai mică din contributivitate, atunci vor merge automat în asistenţa socială. Urmăm principiul dreptului care favorizează persoana respectivă. Vă dau un exemplu: sunt persoane care au 15 sau 20 de ani stagiu de cotizare. Din contributivitate, din calcul, le iese o pensie de 500 de lei, or indemnizaţia socială minimă este de 640 de lei în prezent. Deci, automat, deşi au dreptul să fie în sistemul de pensie, deci în bugetul asigurărilor, va trebui să li se completeze. În partea cealaltă, la fel, sunt cu 200 de lei (pensie - n.r.), care le iese pe contribuţie, dar li se asigură 640 de lei. Deci, nimeni nu pierde", a arătat ministrul.



Întrebată dacă cei care optează să devină asistaţi social, pierzând astfel statutul de pensionar, au vreo garanţie că indemnizaţia socială nu va fi diminuată, Vasilescu a răspuns: "Eu nu cred va fi nimeni atât de nebun încât să taie exact din veniturile populaţiei care este cea mai săracă. Dar e foarte adevărat că cei din asistenţa socială vor creşte în ritmul de creştere al economiei. Adică, dacă într-un an vor putea să le asigure mai mulţi bani... Noi am reuşit".



Vasilescu a adăugat că nu ia în calcul prorogarea vreunui termen din această lege, dacă încasările la buget nu vor fi cele aşteptate.



"Exclus acest lucru. Eu cred ca plata pensiilor şi a salariilor este prioritară", a conchis ea. AGERPRES