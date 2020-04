Monica Anisie: Anul şcolar s-ar putea prelungi cu o săptămână

Redeschiderea școlilor trebuie să fie prudentă, controlată şi treptată şi în condiţii de maximă siguranţă pentru elevi şi profesori, a anunţat ministrul Educaţiei. Una dintre variantele luate în calcul la Ministerul Educației presupune prelungirea anului școlar cu o săptămână.

După consultările de miercuri cu președintele Klaus Iohannis despre redeschiderea şcolilor, ministrul Educației, Monica Anisie (foto), a declarat că revenirea elevilor la cursuri se va face treptat şi că se ia în calcul înjumătătirea numărului de elevi din clase.

„A fost o întâlnire de lucru, am prezentat ce se întâmplă în statele UE şi am prezentat care sunt planurile celorlalţi miniştri din UE şi am adus în discuţie şi modalitatea în care am putea reveni în curând la cursuri, dar fac o precizare, trebuie să ne gândim întâi de toate la siguranţa copiilor noştri. Această redeschidere a cursurilor trebuie să fie una prudentă, controlată şi treptată şi în condiţii de maximă siguranţă pentru elevi şi profesori”, a declarat Monica Anisie, la Digi24.

Întrebată dacă se ia în calcul reluarea cursurilor cu clase înjumătăţite, Monica Anisie a răspuns: „Da, bineînţeles că ne gândim, trebuie să luăm în calcul că prezenţa elevilor la cursuri să nu cumva să înrăutăţească situaţia îmbolnăvirilor”.

O altă variantă luată în calcul este reluarea şcolii în primul rând pentru anii terminali. „Au luat în calcul specialiştii din minister mai multe variante, inclusiv aceasta, ne-am gândit cu precădere la aceşti elevi care au examene”, a spus Monica Anisie.

Ministrul a reamintit că decretul privind încetarea situaţiei de urgenţă este valabil până în 16 mai. „Cred că este bine să precizez că tot Comitetul Naţional pentru Situaţii de Urgenţă ne va spune când este timpul să revenim la cursuri, când este momentul, când vom fi în siguranţă. Trebuie să ne gândim cu toţii la sănătatea elevilor, studenţilor, cadrelor didactice”, a mai punctat ministrul.

Întrebată dacă anul şcolar va fi prelungit, Anisie a precizat că există un scenariu în care s-ar putea prelungi cu o săptămână cursurile.

(sursa: Mediafax)