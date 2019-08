Monseniorul Iosif Păuleț, numit episcop al Diecezei Romano-Catolice

Monseniorul Iosif Păuleţ a fost consacrat episcop al Diecezei Romano-Catolice, după celebrarea Sfintei Liturghii în catedrala "Sfânta Fecioara Maria, Regina" din Iaşi. La eveniment au participat nunțiul apostolic în România, Miguel Maury Buendia, secretarul de stat pentru Culte, Victor Opanschi, peste 15 episcopi din ţară şi din străinătate, 400 de preoţi, oficialităţi și mii de credincioși romano-catolici.



"Cel mai important mesaj este să creadă în Dumnezeu, să fie uniţi, să fie toţi uniţi ştiind bine că formăm o singură familie, indiferent ce religie ce convingere religioasă avem, toţi suntem copiii lui Dumnezeu şi trebuie să ne iubim ca fraţii. Aşa că doresc tuturor să pună în practică această dorinţă mare pe care o am eu şi sigur o are şi Dumnezeu. Să fim o familie unită, spre slava lui şi spre fericirea poporului lui Dumnezeu. Am fost foarte impresionat de celebrarea de astăzi pentru că, fiind 40 de ani în activitate pastorală în diferite părţi din Moldova, am văzut credincioşi din toate parohiile pe care le-am păstorit şi sigur că inima mea a fost înălţată sus la Dumnezeu şi i-a mulţumit pentru toţi aceşti credincioşi, foşti credincioşi ai mei. De acum, cu atât mai mult, ca episcop voi pentru toţi ca un tată, aşa cum Dumnezeu este Tatăl nostru, al tuturor", a declarat noul episcop al Diecezei Romano Catolice Iaşi.



Iosif Păuleț și-a exprimat dorința ca toți credincioșii să formeze o familie. "Şi o să insist cum am făcut-o toată viaţa mea pastorală, de 40 de ani ca preot, ca lumea să înţeleagă. Nu trebuie să ne urâm, nu trebuie să ne bârfim, nu trebuie să ne criticăm unii pe alţii decât doar constructiv, ci să realizăm că împreună suntem o singură familie, familia copiilor lui Dumnezeu. Şi acolo este frumos, unde oamenii se iubesc, se respectă şi împlinesc voinţa Celui de Sus", a mai spus acesta.