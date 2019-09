Mozaic de baloane, de Cartea Recordurilor

Organizaţia HOSPICE Casa Speranței a reuşit să stabilească un record mondial, prin care devine deţinătoarea unui titlu Guinness World Records.

Cu spijinul a 268 de persoane, la finalul săptămânii trecute, la Constanţa, echipa HOSPICE a construit un mozaic de baloane, format din oameni. Acesta a reprezentat o inimă, simbol al devotamentului cu care, de 27 de ani, fundația oferă îngrijire paliativă gratuită pacienților români. Printre cerinţele reprezentantului Guinness World Records, cel care a omologat recordul, s-a regăsit şi faptul că participanţii au trebuit să țină deasupra capetelor baloanele fabricate din materiale biodegradabile, timp cel puţin un minut.

„Suntem extrem de recunoscători că am reușit să realizăm acest record, pentru pacienții noștri. Am spus încă de la început că povestea lor merită să fie recunoscută de Guinness World Records și am demonstrat că niciun obiectiv nu este prea ambițios atunci când vrei sa faci bine. Le mulțumim din suflet tuturor oamenilor care s-au alăturat, voluntar, demersului nostru, precum și partenerilor evenimentului, și promitem să venim cu noi proiecte și să continuăm să facem istorie în domeniul paliației din România”, spune Mirela Nemțanu, director executiv HOSPICE Casa Speranței.

În România, anual, sunt 160.000 de persoane care au nevoie de sprijin în lupta cu o boală incurabilă, însă doar 8% dintre pacienţii cu prognostic limitat de viaţă au acces la servicii paliative.