Muzeul făcut de şapte pensionari în 40 de zile

Sătenii din Mârghia, Argeș, le pot da o lecție autorităților despre organizare, după ce au reuşit să facă un muzeu în 40 de zile. Mai mulți localnici s-au mobilizat și și-au făcut un loc în care să arate tradițiile, meșteșugurile și portul local, care vor fi păstrate pentru generațiile ce vor urma. Muzeul a fost amenajat într-o casă veche, cea a învățătorilor satului. Moștenitorul a scos-o la vânzare și le-a donat-o celor care au venit cu ideea muzeului.

Satul Mârghia este ultima localitate din județul Argeș, la granița cu județul Olt, și are aproape 300 de locuitori. Ideea muzeului îi aparține unui fost militar, colonelul Nicu Jianu care a împărtășit-o apoi unor prieteni, toți pensionari care, după ce s-au retras din activitate, au găsit la Mârghia un loc în care spun că trăiesc liniștiți.

Oamenii s-au organizat într-o asociație căreia i-au spus „Acțiunea Civică Pro Mârghia” și, apoi, au pus bazele muzeului. Au început cu a aduna lucruri vechi de la vecinii lor, la care au adăugat și ce își păstrau ei în gospodării din bătrâni. Apoi, s-au gândit că este nevoie de un loc pentru toate astea.

„Casa foștilor învățători era perfectă, este din anii ’50 și a fost întreținută bine. Dar este și un punct de reper al satului, așa că am discutat cu nepotul care a moștenit-o. Era pusă la vânzare, a retras-o și ne-a făcut un contract de comodat. Apoi, a început amenajarea. Am recuperat și am dus acolo registrele unei mori private din anii 1950 și amintiri ale călușarilor din sat. În camera femeii, am dus un pat cu sobă, o lampă în perete, copaia din lemn în care bunicile lăsau aluatul la crescut, am aranjat locul exact așa cum trăiau oamenii atunci. La final am lăsat cea mai valoroasă cameră, cea a costumelor populare care ne-au fost donate sau împrumutate de către săteni. Toate sunt amenajate de noi așa cum ne-am priceput”, spune Radu Marian, unul dintre inițiatori.

Muzeul nostru are patru camere, fiecare cu o destinație. În holul de la intrare am amenajat zona destinată proprietarilor casei, cu fotografiile lor, tablouri, înscrisuri, urmează camera meșteșugarilor unde am pus uneltele de care se ajutau oamenii în trecut pentru ţeșut, dulgherie sau comerț.

Radu Marian, inițiator muzeu

După ce au terminat totul de așezat, sătenii au ales și un nume pentru locul lor special, „Casa Mârghienilor- memorii recuperate”,și i-au făcut și inaugurare. Au chemat preoții pentru sfințire, sătenii, familia foștilor învățători, dar nu și autorități locale, pentru că nimeni din administrație nu i-a sprijinit.

Este deschis în weekend și nu există taxă de intrare

La muzeul făcut de săteni pot ajunge toți care se abat 3 kilometri din drumul național Pitești-Slatina. În sat nu prea vin turiști, dar cei din asociație speră ca, astfel, să îi aducă. Nu pentru vreun profit financiar, ci doar pentru ca zona lor să fie cunoscută. Muzeul este deschis tot timpul în weekend, iar intrarea este gratuită. Probabil, este printre puținele locuri de acest gen din România unde nu se plătește la intrare. După ce a donat casa, moștenitorul proprietarilor a spus că va plăti el curentul electric, iar membrii asociației vor suporta împreună celelalte cheltuieli. Au construit chiar și un grup sanitar modern pentru cei care le trec pragul.

„Până acum au fost 100 de vizitatori, în doar câteva zile. Pentru cei care ajung doar în timpul săptămânii, unul dintre colegii noștri s-a oferit să le deschidă. Am pus o carte pentru sugestii și păreri și aș vrea să menționați un lucru foarte important pentru noi, nu avem nicio legătură cu politica, cu vreun partid. Suntem doar oameni cu inițiativă”, a mai spus Radu Marian.