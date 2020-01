Nouă escrocherie, de început de an: bolnavul de cancer!

Bolnavul de cancer care își donează averea este escrocheria noului an, pe modelul „scrisoarea nigeriană” sau „generalul american”. Metoda nu e chiar nouă, pentru că modelul a fost lansat cu circa trei ani în urmă, însă acum s-a reactivat, după o perioadă de pauză, spun polițiștii. Scrisoarea lacrimogenă este trimisă potențialelor victime prin intermediul rețelelor de socializare și se încadrează în tendințele momentului.

Noua „scrisoare nigeriană” circulă în limba română, deși e tradus cu GOOGLE Translate, iar escrocheria are la bază trendul momentului: victimizarea, grija pentru bolnavii de cancer și pentru animale, precum și pe promisiunea donării unei sume mari de bani. Astfel, afectează, în egală măsură, atât victimele care se lasă păcălite de victimizarea escrocului, cât și pe cele care visează la câștiguri mari, imediate, fără efort. Textul care „agață” victima trebuie să fie convingător, pentru a trece la pasul următor: corespondența pe e-mail, de unde infractorii obțin foarte multe date persoanale ale victimelor și, atunci când nu funcționează metodele persuasive, trec la amenințări directe, dar vor avea acces inclusiv la conturile bancare.

Mesajul pentru donatori

Iată noul mesaj: „Bună. Numele meu este Claudia Holland. Locuiesc în Franța și sunt în prezent SUA pentru tratament De fapt, am o tumoră terminală, cu o mici șanse de recuperare. Dacă aveți o sugestie pentru un posibil tratament pentru curabil, vă rugăm să mă contactați. Este o tumoră cerebrală destul de avansată. Am multe economii, eu nu ai un fiu, aș dori să dau o parte din bani o persoană de încredere și cinstită într-un mod care să o utilizeze bine. Și, parțial în fapte bune. Am și un câine mic de dat pentru că iubesc animalele. Am în jur de 300.000 de euro pentru a dona. Aș dori să fac o donație înainte de moartea mea, deoarece zilele mele sunt numerotate. Momentan, sunt o formă de tratament calm aici în America. Persoanele interesate de acest anunț, vă rugăm să mă contactați pentru mai multe detalii. Iată adresa mea de e-mail: claudiaholland93@gmail.com”. Prezența câinelui „accesează” o categorie largă de public țintă, respectiv iubitorii de animale. Mesajele de acest tip circulă în mai multe țări și fac mii de victime, anual.

Astfel de mesaje trebuie să ajungă în cel mai scurt timp în atenția Poliției, pentru a se lua măsuri împotriva infractorilor.