Nu sunt probleme cu plata pensiilor şi salariilor

Guvernul are resursele bugetare necesare pentru plata pensiilor şi salariilor în domeniul public, iar proiectul bugetului pentru anul viitor va reflecta cu acurateţe asigurarea banilor necesari pentru plata majorată a pensiilor şi salariilor din sectorul public şi majorarea salariului minim pe economie, a declarat, ieri, prim-ministrul Viorica Dăncilă. Premierul a adăugat că Ministerul Finanţelor Publice are în lucru, într-o etapă foarte avansată, proiectul de buget pentru anul 2019. "Proiectul bugetului pentru anul viitor va reflecta cu acurateţe asigurarea banilor necesari pentru plata majorată a pensiilor şi salariilor din sectorul public, majorarea salariului minim pe economie, aşa cum ne-am angajat în faţa românilor. Conduc un Guvern care are convingerea că progresul economiei trebuie să fie resimţit de către români prin venituri mai mari şi un nivel de trai mai bun. Este angajamentul cu care am câştigat alegerile şi pe care vrem să-l onorăm", a mai declarat Dăncilă.