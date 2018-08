Olguţa Vasilescu: Nu există niciun motiv ca Legea pensiilor să fie atacată la Curtea Constituţională,deşi este o modă

Foto: Lucian Alecu

Nu există niciun motiv ca noua Lege a pensiilor să fie atacată la Curtea Constituţională, întrucât printre cei care au lucrat la proiect se numără şi profesori universitari de drept constituţional, a declarat, vineri, ministrul Muncii şi Justiţiei Sociale, Olguţa Vasilescu, într-o conferinţă de presă.



"Pensia în baza contributivităţii nu o poate lua nimeni, aşa spune Constituţia. Pe această lege au lucrat foarte mulţi profesori de dreptul muncii, profesori de drept constituţionali, aşa încât nu prea ne aşteptăm să fie atacată la Curtea Constituţională, pentru că nu sunt motive, cel puţin toţi cei care au fost consultaţi au spus că nu ar fi niciun motiv. Sigur că este o modă şi domnul preşedinte Klaus Iohannis chiar s-a hotărât ca în fiecare zi să atace câte o lege la Curtea Constituţională", a spus Vasilescu.



Pe de altă parte, ea a arătat că există disponibilitate de a accepta amendamente în timpul dezbaterilor din Parlament, acolo unde este cazul.



"Această lege este rodul a peste un an de simulări, pe zeci de mii de pensii, tocmai de aceea am ajuns la o astfel de formulă. Mi-e greu să cred că cineva ar veni acum în Parlament cu un astfel de amendament şi în mod sigur nu îl vom accepta. Dar dacă sunt amendamente de altă natură care nu modifică structura legii, nu avem nicio problemă să le acceptăm. Legea are sprijinul doamnei prim-ministru, al coaliţiei de guvernare, domnul Dragnea a lucrat efectiv la această lege, domnul Tăriceanu l-a văzut săptămâna trecută", a susţinut Vasilescu.



Întrebată de informaţiile care circulă în spaţiul public, potrivit cărora ALDE nu ar fi de acord cu prevederile acestei legi, ea a răspuns: "Eu zic să-l întrebaţi pe dumnealui, pentru că mie mi-a spus altceva şi nu mă iau după fake-news-uri. M-am obişnuit să nu prea mă mai uit la ştiri, mai ales că sunt multe fake-news-uri".



Ministrul Muncii a adăugat că, după ce va sta în dezbatere publică timp de 30 de zile, proiectul de act normativ va fi adoptat de Guvern ca proiect de lege, apoi va pleca în Parlament. Legea ar putea ajunge la promulgare în luna decembrie. AGERPRES